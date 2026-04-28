В епизод 33 на „Ергенът“ 5 емоциите около Стоян се засилиха още повече, след като неговите родители се включиха активно в разговорите с момичетата които са му фаворитки към момента. Един от най-интересните моменти настъпи, когато бащата на Стоян изненадващо покани Бетина на личен разговор, а самият Стоян не пропусна да се пошегува с причината за избора му.

Всичко започна, когато бащата на Стоян го попита дали може и той да покани една от дамите на разговор.

Изборът падна върху Бетина, а Стоян веднага коментира ситуацията с типичното си чувство за хумор: „Баща ми, разбира се, сини очи, той като видя Бетина... „може ли да си поговорим малко?“

Снимка: Филип Станчев

Разговорът между бащата на Стоян и Бетина премина в спокойна и искрена атмосфера. Той се поинтересува дали тя се чувства достатъчно спокойна и какво я е накарало да се насочи именно към сина му. Тя не скри симпатиите си и призна, че между тях са се случили дълбоки разговори, които са ѝ направили силно впечатление.

„Най-много ми харесва това, че аз с него си позволих да направя едни по-дълбоки разговори, защото смятам, че за едни сериозни отношения не става само с хахо-хихи“, каза тя.

Бетина допълни, че дори в периодите, в които Стоян е отсъствал, за нея е било по-важно той да бъде добре, отколкото да мисли за собствените си чувства.

Снимка: Филип Станчев

„Мен ми пука за него и с каквото мога да помогна, аз бих му помогнала“, сподели откровено тя.

Стоян също не спести добрите си думи за Бетина, като я описа като „чудесно момиче“, което знае какво иска и защо е в предаването.

След тази поредица от искрени признания и силни емоции, тя определено затвърди позицията си като една от най-близките до сърцето на Стоян жени.

