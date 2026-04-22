Те са три момичета от "Ергенът" и са едни от най-колоритните. Дали са фаворитки, влюбени или просто добри актриси - само времето ще покаже.

Трио "Българка"

Трите момичета наричат себе си трио "Българка" и често обсъждат емоционалните си драми заедно. Това са Илияна, Михаела и Елеонора. До момента те са и едни от фаворитките на тримата ергени.

Михаела - на Марин

Елеонора - на Крис

Илияна - на Стоян и на Гатев

Илияна

"Не знам как се чувствам. Стоя и чакам нещо да се случи, което да ми покаже" - това сподели Илияна, която до скоро имаше по-близки отношения със Стоян и дори се целунаха. Четвъртият ерген обаче - Георги Гатев, влезе със заявка именно за мейното сърце. Симпатиите и на Илияна към него са на лице.

Илияна Драганова е на 24 г., от Плевен. Завършила е медицинска козметика. Занимава се с диигитален маркетинг. Човекът до нея не трябва да се опитват да се променят или да влизат в прекалено зависеща един от друг връзка. Винаги се доверява на първото си впечатление.

Досега е имала само една връзка, която е приключила преди две години. Илияна се описва като интересна, забавна, комуникативна и лоялна личност. Хората около нея обаче смятат, че характерът ѝ е „леко сложен“. Определя се като зает и свободолюбив човек, с отворен мироглед.

Елеонора

"Гатев май ти се стори женкар и ти се изнерви. Погледна го с друго око. Залипсва ти Стоян?" - с този въпрос Елеонора се опита да определи какви са точните чувства на Илияна в момента.

Самата Елеонора пък все повече утвърждава мястото си в сърцето на Крис.

Елеонора Кабакчиева е на 35 г. от Пловдив. По професия е главен счетоводител, има фондация, която стопанисва няколко приюта за животни. Необвързана е от дълго време. Въпреки че от доста години е без половинка до себе си, е готова отново да отвори сърцето си и да се довери.

Описва се като еманципирана жена, която знае какво иска от живота си, но ѝ е писнало да го живее сама. Извървяла е „стандартния“ път – била е сгодена, стигнало се е дори до сватба, но в последния момент е хванала годеника си в изневяра. Елеонора е посветена и на каузата си да спасява животни от улицата.

Михаела

Михаела не изневерява на първоначалния си избор - Марин, и е доста последователна в действията си. Тя е искрена с него, дава му свобода да направи своя избор и не спира да показва на останалите момичета, че има интерес към Марин.

Михаела е на 23 г., от София. По професия е дизайнер.

За нея е важно да бъде и най-добър приятел с човека до себе си. Не е ревнива, освен ако половинката ѝ не ѝ даде повод.

До този момент всеки път си е казвала, че няма абсолютно никакъв шанс да участва в риалити формат като „Ергенът“, докато тази година не вижда кой е един от участниците – Марин. Двамата се запознават през лятото на морето, а това, което Михаела първо забелязва в него по време на кратката им среща, е външният му вид. Впечатленията ѝ обаче са се засилили, когато вижда визитката му за „Ергенът“ по телевизията. Тя смята, че Марин е емоционално интелигентен и според нея форматът ще ги предразположи да се опознаят по-добре.