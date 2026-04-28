В новия епизод на „Ергенът“ 5 емоциите отново взеха връх, но заедно с романтиката зрителите получиха и поредната доза незабравими „бисери“, които бързо се превърнаха в тема за обсъждане в социалните мрежи. , участниците не пропуснаха да добавят цвят към вечерите си.
Част от диалозите предизвикаха усмивки, други – учудване, а трети отново напомниха защо форматът редовно ражда култови моменти, които зрителите цитират дълго след епизода.
Бисери
Симона към Стоян
„Все едно сме били в отпуска и сега се виждаме по работа.“
Стоян
„Имах време да си наместя чакрите.“
„Мамо, скрий си задоволната усмивка, ако обичаш.“
„Какви пръстени, какви 5 лева?“
Майката на Стоян
„Да не е зодия Скорпион? Овен - то почти като Скорпион!“
„Това не е копче и да потекат реки от еуфория.“
Мануела
„Вече нямаш право на отпуск!“
Бетина към бащата на Стоян
„Ще трябва да вземеш една рокля от Шри Ланка.“
Михаела
„Прибира се моята приятелка и е ухилена като зелка.“
