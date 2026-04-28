В новия епизод на „Ергенът“ 5 емоциите отново взеха връх, но заедно с романтиката зрителите получиха и поредната доза незабравими „бисери“, които бързо се превърнаха в тема за обсъждане в социалните мрежи. , участниците не пропуснаха да добавят цвят към вечерите си.

Част от диалозите предизвикаха усмивки, други – учудване, а трети отново напомниха защо форматът редовно ражда култови моменти, които зрителите цитират дълго след епизода.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Бисери

Симона към Стоян

„Все едно сме били в отпуска и сега се виждаме по работа.“

Стоян

„Имах време да си наместя чакрите.“

„Мамо, скрий си задоволната усмивка, ако обичаш.“

„Какви пръстени, какви 5 лева?“

Снимка: Филип Станчев

Майката на Стоян

„Да не е зодия Скорпион? Овен - то почти като Скорпион!“

„Това не е копче и да потекат реки от еуфория.“

Мануела

„Вече нямаш право на отпуск!“

Бетина към бащата на Стоян

„Ще трябва да вземеш една рокля от Шри Ланка.“

Михаела

„Прибира се моята приятелка и е ухилена като зелка.“

Още - вижте в следващото видео.