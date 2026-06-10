Точно един месец остава до шестото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley, което ще се проведе межди 10 и 12 юли. Хедлайнери през 2026-а година са Bad Religion, Powerwolf и Helloween. Честта да открие тазгодишното издание на фестивала в долината на виното се пада на Славея Иванова, победителката от „Гласът на България“ 2024, която ще се качи на сцената със своята банда Seya Nightingale.

Тя печели голямата награда след зрителски вот във финала на предаването като част от отбора на DARA. По време на финала Славея е на 24 години и е студентка в Националната музикална академия „Панчо Владигеров“.

Припомняме, че Славея успява да обърне и четирите треньорски стола по време на кастингите на тъмно с изпълнение на песента „I See Red“. Първоначално тя е в отбора на Мария Илиева, но впоследствие DARA я „открадва“ по време на музикалните двубои и така Славея стига до победата именно в нейния отбор.

През 2021 г. тя се явява за втори път в музикалния формат „Гласът на България“. Още от 10-годишна възраст се занимава с пеене, а музикалният стил, в който иска да се развива, е метълът.

Традиционно в петък и събота, след приключване на основния хедлайнер, стартира After Party сцената на хълма. Тази година феновете, които не искат да си лягат, ще могат да се насладят на легендите Конкурент и Васко Кръпката. Кръпката ще видим на 10 юли. Освен него в петък вечер на сцената ще се качи и шуменската ъндърграунд банда Lampa, създадени през 2021-а година.

На 11 юли, освен Конкурент, на сцената ще видим alternative rock групата от Велико Търново, Required. Бандата има издадени два сингъла, като последният излезе в началото на тази година.

Midalidare Rock In The Wine Valley е от 10 до 12 юли 2026 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи.

Фестивалът се провежда с медийната подкрепа на BTV Media Group.

Деца до 12 години влизат без билет.

Пълна информация за Midalidare Rock In The Wine Valley

https://midalidarerock.bg