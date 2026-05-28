DARA продължава с победите и рекордите и след "Евровизия" 2026. След като спечели музикалния конкурс с невероятните 516 точки, сега 27-годишната певица стана и първият български изпълнител, който някога е влизал в престижната класация Billboard Global 200. „Бангаранга“ дебютира в световната стрийминг класация тази седмица.
DARA се класира на 90-то място сред най-популярните изпълнители в света в над 200 региона. Написана от хитмейкъра Димитрис Контопулос, "Бангаранга" вече звучи навсякъде. За да отбележи невероятното постижение, DARA сподели видеоклип, в който скача нагоре-надолу на дивана си и вдига тост с чаша бяло вино.
"Бангаранга" е и на първо място в избора на Спотифай за хитове на деня, изпреварвайки хитове на Шакира и "Токио Хотел".
След финала на "Евровизия" за DARA беше организирано специално посрещане в София с червен килим и хиляди фенове в публиката. След това поп певицата посети Министерстки съвет, където беше посрещната от Румен Радев.
"Преди дни бях в Берлин и канцлерът Мерц ме посрещна с "Бангаранга", извади телефона си и ми пусна твоето изпълнение на "Евровизия". Искам да те поздравя за това, че ти и след тази победа се държиш по един достоен начин, което е не по-малко важно от самата победа", каза още Радев.
"Уау!", отвърна му Дара.
За поредна година DARA е треньор в „Гласът на България“.
Един въпрос продължава да преследва DARA навсякъде: какво точно означава „Бангаранга“? А ето и отговора.
За нея „Бангаранга“ представлява избор на любов пред страх. „Това е твоят висш аз, който пристъпва напред - по-силен от тревожността, съмнението, срама и вътрешния хаос“.
Ето как може да срещнем думата бангаранга
Думата "бангаранга" заживя и свой отделен живот. Първоначално част от припев, днес вече е жив, гъвкав израз с множество значения, който буквално оформи собствена малка езикова вселена. Извън сценичните резултати и класирания, вече се използват изрази, които имат своите специфични значения.
- „Вчерашното парти беше пълна бангаранга.“ (Беше супер!)
- „Тази вечер в бара – тотална бангаранга.“ (Голяма забава)
- „След третия час на концерта стана бангаранга.“ (Стана весело)
- „Бангаранга, момчета!“ (Супер сте, машини сте!)
- „Това видео е чиста бангаранга.“ (Много е добро.)
- „Аз след този финал: бангаранга!“ (Размазах се от кеф.)
- „Я, бангаранга оттука, бе!“ (Разкарай се!)
Как започва историята на песента?
Историята на „Бангаранга“ започва далеч от прожекторите – в творческа среда, където идеите се раждат свободно. През 2023 година, по време на международния Sofia Songwriting Camp в България, DARA влиза в студио заедно с норвежката авторка Anne Judith Wik и румънския продуцент Cristian Tarcea (MONOIR).
Тогава идеята е ясна – да създадат нещо различно. Песен, която носи енергия, движение и усещане за свобода. „Бангаранга“ започва като експеримент – суров, неконвенционален и смел.
Години по-късно този експеримент се превръща в завършен хит, благодарение и на опитната намеса на гръцкия композитор Dimitris Kontopoulos. Именно тази комбинация от международни таланти и различни музикални култури създава онзи звук, който успя да покори Европа.