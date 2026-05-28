DARA продължава с победите и рекордите и след "Евровизия" 2026. След като спечели музикалния конкурс с невероятните 516 точки, сега 27-годишната певица стана и първият български изпълнител, който някога е влизал в престижната класация Billboard Global 200. „Бангаранга“ дебютира в световната стрийминг класация тази седмица.

DARA се класира на 90-то място сред най-популярните изпълнители в света в над 200 региона. Написана от хитмейкъра Димитрис Контопулос, "Бангаранга" вече звучи навсякъде. За да отбележи невероятното постижение, DARA сподели видеоклип, в който скача нагоре-надолу на дивана си и вдига тост с чаша бяло вино.

"Бангаранга" е и на първо място в избора на Спотифай за хитове на деня, изпреварвайки хитове на Шакира и "Токио Хотел".

След финала на "Евровизия" за DARA беше организирано специално посрещане в София с червен килим и хиляди фенове в публиката. След това поп певицата посети Министерстки съвет, където беше посрещната от Румен Радев.

"Преди дни бях в Берлин и канцлерът Мерц ме посрещна с "Бангаранга", извади телефона си и ми пусна твоето изпълнение на "Евровизия". Искам да те поздравя за това, че ти и след тази победа се държиш по един достоен начин, което е не по-малко важно от самата победа", каза още Радев.

"Уау!", отвърна му Дара.

За поредна година DARA е треньор в „Гласът на България“.

Един въпрос продължава да преследва DARA навсякъде: какво точно означава „Бангаранга“? А ето и отговора.

За нея „Бангаранга“ представлява избор на любов пред страх. „Това е твоят висш аз, който пристъпва напред - по-силен от тревожността, съмнението, срама и вътрешния хаос“.

Ето как може да срещнем думата бангаранга

Думата "бангаранга" заживя и свой отделен живот. Първоначално част от припев, днес вече е жив, гъвкав израз с множество значения, който буквално оформи собствена малка езикова вселена. Извън сценичните резултати и класирания, вече се използват изрази, които имат своите специфични значения.

„Вчерашното парти беше пълна бангаранга.“ (Беше супер!)

„Тази вечер в бара – тотална бангаранга.“ (Голяма забава)

„След третия час на концерта стана бангаранга.“ (Стана весело)

„Бангаранга, момчета!“ (Супер сте, машини сте!)

„Това видео е чиста бангаранга.“ (Много е добро.)

„Аз след този финал: бангаранга!“ (Размазах се от кеф.)

„Я, бангаранга оттука, бе!“ (Разкарай се!)

Снимка: Reuters

Как започва историята на песента?

Историята на „Бангаранга“ започва далеч от прожекторите – в творческа среда, където идеите се раждат свободно. През 2023 година, по време на международния Sofia Songwriting Camp в България, DARA влиза в студио заедно с норвежката авторка Anne Judith Wik и румънския продуцент Cristian Tarcea (MONOIR).

Тогава идеята е ясна – да създадат нещо различно. Песен, която носи енергия, движение и усещане за свобода. „Бангаранга“ започва като експеримент – суров, неконвенционален и смел.

Години по-късно този експеримент се превръща в завършен хит, благодарение и на опитната намеса на гръцкия композитор Dimitris Kontopoulos. Именно тази комбинация от международни таланти и различни музикални култури създава онзи звук, който успя да покори Европа.