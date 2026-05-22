DARA се срещна с премиера Румен Радев в Министерския съвет след безапелационната победа на България на „Евровизия“ с енергичния хит „Бангаранга“.

"Дара, за доста кратък период ти чу много неща за себе си, за които не си и предполагала. Искам да добавя още едно - ти вече си част от европейската политика", каза й Радев.

С тези думи премиерът посрещна певицата Дара в сградата на Министерския съвет, предава БГНЕС. Преди дни Дара спечели първото място в европейския песенен консурс Евровизия.

"Преди дни бях в Берлин и канцлерът Мерц ме посрещна с "Бангаранга", извади телефона си и ми пусна твоето изпълнение на "Евровизия". Искам да те поздравя за това, че ти и след тази победа се държиш по един достоен начин, което е не по-малко важно от самата победа", каза още Радев.

"Уау!", отвърна му Дара.

"Днес поставяме първата стъпка на организацията на "Евровизия" 2027 в България. Още веднъж благодарение на Дара и на нейния екип - вярвам, че този грандиозен успех ще ни вдъхнови да надскочим себе си. Искам да ви уверя, че ще положим максимум усилия да поставим България там, където й е мястото - достойно на световната карта. Благодаря!", завърши Радев.

"Благодаря! И Бангаранга на всички! Не съм предполагала, че мога да кажа това точно тук", отвърна Дара в сградата на Министерския съвет.

"Светът е много интересен и необятен в момента. България е страхотна държава с много потенциал и искам да видя как той се развива и как наистина има промени в държавата - такива, каквито всички онези хора, които бяха на протести, искаха да видят", допълни певицата.

"И тази победа е нещо много хубаво за мен, но и за всички млади хора в България, защото е знак, че ние можем да се справим. И че въпреки лошата енергия, ние можем да я променим, когато имаме силен дух и любов и отдаденост към това, което правим. Благодаря много, надявам се тази година да бъде невероятна за нашата държава!", завърши Дара.