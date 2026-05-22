Британската певица Джеси Джей зарадва феновете си с най-щастливата новина , почти година след като разкри диагнозата си с рак на гърдата - официално е преборила тежката диагноза. 11 месеца след началото на тежката ѝ битка със заболяването, през която изпълнителката открито говореше за страховете, лечението и възстановяването си, Джеси вече е здрава и с още по-силен дух.

„За първи път от година си поех дъх“

38-годишната певица сподели радостната новина с емоционално видео в Инстаграм профила си. В публикацията си тя написа:

„Резултатите са тук и аз вече съм свободна. Плаках с часове, а след това за първи път от година си поех дъх.“ Във видеото Джеси признава, че е била изключително притеснена преди изследванията и дори се е страхувала от самия преглед.

Диагнозата, която промени живота ѝ

Певицата разкри диагнозата си през юни 2025 г., малко преди излизането на песента ѝ „No Secrets“. Тогава тя обясни, че става дума за ранна форма на рак на гърдата и подчерта колко важно за нея е било заболяването да бъде открито навреме. След диагнозата Джеси Джей премина през мастектомия и временно се оттегли от сцената, за да се фокусира върху лечението и възстановяването си. Въпреки трудния период, тя продължи да общува открито с последователите си и често пречупва случващото се с чувството си за хумор, за да съхрани духа си и волята да продължи напред.

Подкрепа от фенове и известни личности

След емоционалното ѝ признание социалните мрежи бяха залети от хиляди коментари и поздравления от фенове, приятели и популярни личности. Много хора споделиха, че откровеността на певицата им е дала кураж да преминат през собствените си трудности и здравословни битки. През последната година Джеси Джей често говореше и за това колко важна е подкрепата на близките ѝ, сред които партньорът ѝ Чанан Сафир Колман и малкият им син Скай.

„Исках хората да знаят, че не са сами“

Още когато обяви диагнозата си, певицата призна, че дълго се е колебаела дали да говори публично за заболяването. В крайна сметка избрала да сподели историята си, защото вярвала, че така може да помогне и на други хора, които преминават през подобно изпитание.