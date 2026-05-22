Антоанет Пепе разкри, че ѝ предстои операция, след като в продължение на месец и половина е била със счупен пръст на ръката, без да обърне достатъчно внимание на травмата. Въпреки че е имало възможност процедурата да бъде избегната, инфлуенсърката признава, че е пренебрегнала себе си за пореден път.

В емоционално видео майката на 4 деца споделя, че дълго е отлагала грижата за себе си, защото винаги е поставяла другите на първо място. Пепе споделя, че дори е имала направена снимка, която така и не е занесла за разчитане.

„Винаги има нещо по-важно от това да се погрижа за себе си“, казва тя във видеото си в Instagram.

След като разбрала, че травмата е сериозна, лекарите преценили, че ще се наложи интервенция. Инфлуенсърката признава, че е гневна на себе си, защото от дете влиза в ролята на човек, който помага на всички останали, но пренебрегва собствените си нужди.

Тя споделя с феновете си и метафора, която нейна приятелка ѝ казала – за момиченце, което помага на всички да поливат цветята си, а когато се върне в собствената си градина, открива, че нейните маргаритки са увяхнали: „Буквално това съм аз от дете – в ролята на спасител.“

Пепе е категорична, че не търси съжаление, а по-скоро осъзнаване. Тя разкри още, че започва лична поредица, в която ще се опита отново да постави себе си сред приоритетите в живота си.

„Мечта ми е поне да се поставя в топ 3 на моя живот.“

На 21 май тя сподели още едно видео, в което вече е в болница и влиза в операционната. Върху кадрите тя написа: „Време за себе си“, което получаваш от съдбата, когато не си го даваш сам.“

През последните месеци Антоанет Пепе съпругът ѝ Иво Карамански-младши често бяха във фокуса на вниманието с личните си щастливи моменти. В края на 2024 г. двамата разкриха, че са сключили тайна сватба в тесен семеен кръг.

Само няколко месеца по-рано семейството посрещна и четвъртото дете на Пепе – малката Беатрис. Инфлуенсърката неведнъж е говорила открито за предизвикателствата около майчинството, грижата за четири деца и баланса между семейството и работата.

След еуфорията от пищната сватба, която вдигнаха в началото на септември 2025 г. половинката ѝ сподели с аудиторията си, че 5 години след жестоката катастрофа, заради която губи ръката си, се връща във фитнес залата и към неговата най-голяма страст - музиката.

