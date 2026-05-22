Носителката на „Оскар“ Лупита Нионг'о отговори на критиките от обществото относно ролята ѝ в екранизацията на „Одисея“ на Кристофър Нолан. Във високобюджетния филм, чиято премиера е през юли, звездата играе Елена Троянска редом с актьори като Мат Деймън, Ан Хатауей, Том Холанд и Зендая.

В ново интервю за Elle актрисата от беше попитана за критиките, отправени от фигури като Илон Мъск, относно избора на чернокожа актриса за митичен персонаж. Технологичният милиардер обвини Нолан, че е наел актрисата по причини, свързани с „DEI“ (разнообразие, равнопоставеност и приобщаване), защото иска да спечели награди.

Последният филм на Нолан, „Опенхаймер“, с преобладаващо бял актьорски състав, спечели седем награди „Оскар“, включително за най-добър филм, съобщи The Guardian.

„Това е митологична история. Напълно подкрепям намерението на Крис и версията на тази история, която той разказва. Нашият актьорски състав е представителен за света. Не губя времето си да мисля за защита. Критиката ще съществува, независимо дали се занимавам с нея, или не“, заяви Нионг'о.

„Да бъдеш част от „Одисея“ е нещо невероятно, защото филмът е толкова грандиозен. Той обхваща цели светове. Ето защо актьорският състав е такъв, какъвто е. сме част от епичния разказ на нашето време“, добави тя.

По-рано тази седмица Джими Кимъл се подигра на Мъск за коментарите му, като му каза да „да си гледа работата“. Алек Болдуин също защити Нионг'о, като написа в Instagram: „Скъпи Илон… но тя е най-красивата жена на света“.

В предаването The View Упи Голдбърг също критикува Мъск. „Всъщност не е нужно да гледаш филма. Не знам защо смяташ, че трябва да се изказваш по този въпрос. И бих ти предложила да се погледнеш в огледалото, ако те тревожи външният вид на хората“, каза тя.

Лупита Нионг'о, чиито филми включват хитове като „Ние“, „Черната пантера“, „Дивият робот“ и „Нито звук: Ден първи“, отбеляза също в интервюто, че по-голямата част от ролите, които са ѝ били предлагана след наградата „Оскар“, били на робини, нещо, което определя като „разочароващо, но не и изненадващо“.

„Не мога да мисля за всички хора, които все още не ме харесват. Ще намериш хората, които вярват в теб, и ще продължиш напред. Иска ми се да вярвам, че съм създадена да устоявам“, сподели тя.

„Одисея“, филм с бюджет от около 250 милиона долара, излиза на 17 юли.