Зендая сподели как е разбрала, че Том Холанд е „нейният човек“. 29-годишната актриса говори за партньора си на фона на спекулациите, че двамата тайно са се оженили.

„Мисля, че понякога, поне в моя личен опит, съм установила, че хората могат да се притесняват в присъствието на други хора. Но има едно определено чувство, което успях да изпитам, когато разбрах, че това е моят човек, защото не се притеснявах“, заяви тя в подкаста Modern Love на „Ню Йорк Таймс“.

„Не се чувствам нервна, чувствам се наистина спокойна и уравновесена. И си мисля: „О, всъщност се чувствам по-нервна, когато съм далеч от теб, отколкото когато съм с теб“. И тогава си казах: „А, това е добър знак, това съм аз, която слуша интуицията си“, каза още звездата.

Зендая разказа как двамата са се запознали.

„За първи път се срещнахме на кастинг (за „Спайдърмен“), така че и без друго бях доста нервна, но той ме успокои просто с това, че беше мил човек, знаете, като ме накара да се почувствам комфортно. Когато трябва да правиш проба за химия за такъв голям филм – искаш наистина да получиш ролята и всички тези неща. И да, той беше наистина очарователен тогава“, сподели тя.

Актрисата не потвърди с категоричност дали двамата са са женени официално - или не са.

„Просто ми се струва, че за мен в личните ми отношения има едно ниво на парасоциална ангажираност. Знам, че съм публична личност, както и той, и също така съм наясно, че сме израснали пред очите на хората и сме снимали филми, в които се влюбваме един в друг, така че наистина разбирам това и не искам да го отхвърлям с думи като „Стойте далеч от личния ми живот“ или нещо подобно. Опитвам се да направя всичко възможно да запазя някои неща само за себе си и за него“, добави тя.

Зендая планира да си вземе почивка от Холивуд след натоварена 2026 г.

Зендая сподели, че ще си вземе почивка от Холивуд след изключително натоварена 2026 г.

„Надявам се само да не се отегчите от мен тази година. Наистина ценя всеки, който подкрепя някой от филмите ми или по някакъв начин подкрепя кариерата ми“, каза тя в неотдавнашно интервю.

Носителката на награда „Еми“ е заета от доста време и ѝ предстоят два проекта през април, два през юли и един през декември.

Първият е „Драмата“ – нейната романтична черна трагикомедия на A24 с участието на Робърт Патинсън, която излиза по кината на 3 април. След това на 12 април се очаква дългоочакваният трети сезон на „Еуфория“ на HBO.

Епичният филм на Кристофър Нолан „Одисея“ излиза по кината през юли, последван от „Спайдър-Мен: Нов ден“ с участието на нейния партньор в реалния живот Том Холанд.

След това на 18 декември по кината излиза финалната част от трилогията „Дюн: Част трета“ — забележително, в същия ден като следващия проект на Marvel, „Отмъстителите: Денят на страшния съд“.

Макар да можем да си представим, че актрисата се наслаждава на работата си, тя призна, че е готова за почивка. „След това ще изчезна за малко,“ каза Зендая.