Зендая сподели, че ще си вземе заслужена почивка от Холивуд след изключително натоварена 2026 г. Какво очаква любимката на зрителите - предстои тепърва да разберем.

„Надявам се само да не се отегчите от мен тази година. Наистина ценя всеки, който подкрепя някой от филмите ми или по някакъв начин подкрепя кариерата ми“, каза тя в неотдавнашно интервю.

Носителката на награда „Еми“ е заета от доста време и ѝ предстоят два проекта през април, два през юли и един през декември.

Първият е „Драмата“ – нейната романтична черна трагикомедия на A24 с участието на Робърт Патинсън, която излиза по кината на 3 април. След това на 12 април се очаква дългоочакваният трети сезон на „Еуфория“ на HBO.

Снимка: Getty Images

Епичният филм на Кристофър Нолан „Одисея“ излиза по кината през юли, последван от „Спайдър-Мен: Нов ден“ с участието на нейния партньор в реалния живот Том Холанд.

След това на 18 декември по кината излиза финалната част от трилогията „Дюн: Част трета“ – забележително, в същия ден като следващия проект на Marvel, „Отмъстителите: Денят на страшния съд“.

Макар да можем да си представим, че актрисата се наслаждава на работата си, тя призна, че е готова за почивка. „След това ще изчезна за малко“, каза Зендая.

Снимка: Getty Images

29-годишната актриса не сподели много повече за това какво ще прави по време на планираната си почивка, но циркулират слухове, че тя официално е сключила брак с Холанд. Двамата все още не са потвърдили семейното си положение.

На 1 март дългогодишният стилист на Зендая, Лоу Роуч, заяви, че медиите са „пропуснали“ предполагаемата ѝ тайна сватба с Холанд, и потвърди думите си по време на разговор с Extra.

„Казах това, което казах“, добави Роуч тогава.

