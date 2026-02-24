За годежа на Зендая и Том Холанд се говори вече повече от година. Съмненията станаха почти сигурни, след като звездата от сериала "Euphoria" беше забелязана с диамантен пръстен на лявата ръка по време на церемонията по връчването на "Златен глобус" през януари 2025 г. Сега обаче се появиха нови слухове, че двамата вече може да са си разменили сватбени обети.

Златна халка вместо годежен пръстен?

Причина за тези предположения са последни папарашки снимки на актрисата, на които се вижда, че вместо годежния си пръстен тя носи златна халка. Интересните кадри бяха публикувани от E!Newsи и са заснети по време на нейно излизане в Лос Анджелис миналата седмица. Според изданието тя е била в компанията на филмовия продуцент Джош Либерман и е избрала небрежен тоалет – тениска, светло яке, черен панталон и чанта през рамо.

Откакто стана ясно, че е сгодена за Том Холанд, Зендая не е споделяла подробности около евентуалната сватба. През изминалата година тя е била изключително заета професионално – нещо, което потвърди и нейният стилист и близък приятел Лоу Роуч. В интервю през юли той разкри, че подготовката за сватбата дори не е започнала, тъй като актрисата участва в редица продукции, включително в продължението на Dune: Part Two. По думите му двойката разполага с достатъчно време, а той самият очаква с вълнение следващия етап от живота им.

Снимка: Getty Images

Зендая по принцип избягва да излага личния си живот на показ. След като връзката ѝ с Том Холанд стана публична през 2021 г., тя неведнъж е подчертавала, че държи част от отношенията им да останат далеч от медийното внимание. Кога и дали ще случи радостното събитие - предстои да разберем.

