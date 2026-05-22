След месеци на спекулации в социалните мрежи и коментари за външния ѝ вид, Ан Хатауей най-накрая реши да отговори на слуховете, че си е направила фейслифт. Актрисата призна, че обикновено предпочита да не коментира подобни теми, но този път спекулациите са станали "твърде шумни".

Как започнаха слуховете

През последните месеци в интернет се появиха множество коментари за младежкия външен вид на 43-годишната звезда. Спекулациите се засилиха след появата ѝ на Оскарите през 2026 г., където много фенове започнаха да обсъждат дали актрисата е прибягнала до пластична хирургия. По-късно Хатауей публикува видео в своя Инстаграм профил, в което показа трик на фризьора си с плитки, създаващи визуален лифтинг ефект. Именно това видео предизвика още повече коментари онлайн.

„Не съм взимала подобно медицинско решение“

В интервю за Elle актрисата обясни, че не е искала да обръща внимание на темата, но постоянните предположения са я накарали да говори. „Спекулациите станаха толкова нетърпими, че почувствах нужда просто да кажа истината“, споделя тя. Хатауей подчертава, че хората често правят прибързани изводи за нечия външност, без да осъзнават, че говорят за сериозни медицински решения. „Не, не съм си правила фейслифт. Това бяха просто две плитки“, казва актрисата развеселено.

Би ли си направила пластична операция в бъдеще

Въпреки че отрича слуховете за фейслифт, звездата признава, че не изключва напълно пластичната хирургия в бъдеще.„Може някой ден все пак да си направя фейслифт“, признава тя. Според Хатауей темата за стареенето в Холивуд остава изключително чувствителна, особено за жените, които постоянно са под обществено наблюдение и натиск.

В последните си интервюта актрисата все по-често говори за начина, по който възприема красотата с годините. Тя споделя, че за нея истинската красота е свързана с автентичността, а не с опита човек да изглежда перфектно на всяка цена.