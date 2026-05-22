DARA вече е истинска звезда! След историческата ѝ победа на „Евровизия“, за нея спирка няма – тя се среща с фенове, публика и дори с висши държавни ръководители.
Всъщност, DARA винаги е изглеждала като човек, който живее на бързи обороти - експлозивна енергия, нестандартен стил и постоянно желание да създава нещо ново. Но, както се оказва, зад сценичното ѝ присъствие се е крие лична битка, за която доскоро почти никой не подозираше.
Неотдавна, в откровено интервюта за bTV певицата призна, че е диагностицирана с ADHD (СДВХ) - Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност. И не скри как този факт е повлиял на живота ѝ.
Нейната суперсила
DARA не говори за диагнозата като за нещо, което я ограничава. Напротив – тя я определя като своя „суперсила“. Разказва, че дълго време е живяла с усещането за вътрешен хаос, разпилени мисли и постоянна нужда да сменя посоката и заниманията си.
Това обяснява и защо обича да се занимава с толкова неща едновременно - музика, танци, писане и визуално изкуство. Тя признава, че когато преминава от едно творческо занимание към друго, успява да канализира енергията си и да се чувства по-фокусирана.
Диагнозата, която променя начина, по който вижда себе си
В интервю за предаването „Животът по действителен случай“ певицата разказва, че откриването на ADHD е било като „отключване на сърцето“. „За целта си направих тест, нещо като въпросник – и според отговорите, специалистите поставят диагноза“. И е убедена: „Това е една модерна болест, резултат на забързаното ни ежедневие, на постоянното „скролване“ в интернет. В резултат на това човек просто губи способността да се фокусира.“
При нея ADHD се изразява и в невъзможността да твори музиката. „Това ме измъчваше, докато в даден момент не осъзнах, че не е нужно да се ограничавам и че мога да създавам всичко, което ми идва отвътре – и рап песен, и поп песен, след което тотално да сменя жанра.“
Така DARA започва да приема себе си по различен начин и да не се обвинява за непрекъснатата нужда от движение, промяна и силни емоции. А музиката, която прави след това е вдъхновена именно от вътрешния ѝ емоционален хаос. Така се ражда албумът „ADHDARA“ (2025 г.). „Той е парченце от вътрешния ми свят, топка музикален пластилин - събрана в хаоса, изтрита и преродена в терапията, освободена и гъвкава в приемането“, пише изпълнителката в личния си уебсайт.
Защо признанието на DARA е важно
Темата за ADHD все още рядко се обсъжда открито в България, особено когато става дума за публични личности. Именно затова признанието на певицата е важна крачка към един по-глобален разговор за психичното здраве.
И може би точно това прави историята на DARA толкова силна – вместо да крие трудностите си, тя ги превръща в част от своята идентичност и творчество. Защото понякога най-големият хаос може да се окаже и най-голямата движеща сила.
Какво е ADHD (СДВХ)
ADHD или синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност е състояние, което засяга способността за концентрация, контрол на импулсите и организиране на ежедневни задачи. Среща се както при деца, така и при възрастни.
Основните симптоми обикновено се разделят в три групи:
- дефицит на внимание – лесно разсейване, трудна концентрация, забравяне
- хиперактивност – усещане за постоянна вътрешна енергия, неспокойствие и нужда от движение
- импулсивност – прибързани реакции, нетърпение и трудност при контролиране на емоциите или действията
Диагнозата се поставя от специалист - психиатър, психолог или невролог, след серия от разговори, тестове и оценка на поведението.
Диагнозата не пречи на DARA по пътя към върха. А доказателство за това е невероятната ѝ победа - постигната с цената на много усилия и труд.