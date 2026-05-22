DARA вече е истинска звезда! След историческата ѝ победа на „Евровизия“, за нея спирка няма – тя се среща с фенове, публика и дори с висши държавни ръководители.

Всъщност, DARA винаги е изглеждала като човек, който живее на бързи обороти - експлозивна енергия, нестандартен стил и постоянно желание да създава нещо ново. Но, както се оказва, зад сценичното ѝ присъствие се е крие лична битка, за която доскоро почти никой не подозираше.

Неотдавна, в откровено интервюта за bTV певицата призна, че е диагностицирана с ADHD (СДВХ) - Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност. И не скри как този факт е повлиял на живота ѝ.

Нейната суперсила

DARA не говори за диагнозата като за нещо, което я ограничава. Напротив – тя я определя като своя „суперсила“. Разказва, че дълго време е живяла с усещането за вътрешен хаос, разпилени мисли и постоянна нужда да сменя посоката и заниманията си.

Това обяснява и защо обича да се занимава с толкова неща едновременно - музика, танци, писане и визуално изкуство. Тя признава, че когато преминава от едно творческо занимание към друго, успява да канализира енергията си и да се чувства по-фокусирана.

Диагнозата, която променя начина, по който вижда себе си

В интервю за предаването „Животът по действителен случай“ певицата разказва, че откриването на ADHD е било като „отключване на сърцето“. „За целта си направих тест, нещо като въпросник – и според отговорите, специалистите поставят диагноза“. И е убедена: „Това е една модерна болест, резултат на забързаното ни ежедневие, на постоянното „скролване“ в интернет. В резултат на това човек просто губи способността да се фокусира.“

При нея ADHD се изразява и в невъзможността да твори музиката. „Това ме измъчваше, докато в даден момент не осъзнах, че не е нужно да се ограничавам и че мога да създавам всичко, което ми идва отвътре – и рап песен, и поп песен, след което тотално да сменя жанра.“

Така DARA започва да приема себе си по различен начин и да не се обвинява за непрекъснатата нужда от движение, промяна и силни емоции. А музиката, която прави след това е вдъхновена именно от вътрешния ѝ емоционален хаос. Така се ражда албумът „ADHDARA“ (2025 г.). „Той е парченце от вътрешния ми свят, топка музикален пластилин - събрана в хаоса, изтрита и преродена в терапията, освободена и гъвкава в приемането“, пише изпълнителката в личния си уебсайт.

Защо признанието на DARA е важно

Темата за ADHD все още рядко се обсъжда открито в България, особено когато става дума за публични личности. Именно затова признанието на певицата е важна крачка към един по-глобален разговор за психичното здраве.

И може би точно това прави историята на DARA толкова силна – вместо да крие трудностите си, тя ги превръща в част от своята идентичност и творчество. Защото понякога най-големият хаос може да се окаже и най-голямата движеща сила.

Какво е ADHD (СДВХ)

ADHD или синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност е състояние, което засяга способността за концентрация, контрол на импулсите и организиране на ежедневни задачи. Среща се както при деца, така и при възрастни.

Основните симптоми обикновено се разделят в три групи:

дефицит на внимание – лесно разсейване, трудна концентрация, забравяне

– лесно разсейване, трудна концентрация, забравяне хиперактивност – усещане за постоянна вътрешна енергия, неспокойствие и нужда от движение

– усещане за постоянна вътрешна енергия, неспокойствие и нужда от движение импулсивност – прибързани реакции, нетърпение и трудност при контролиране на емоциите или действията

Диагнозата се поставя от специалист - психиатър, психолог или невролог, след серия от разговори, тестове и оценка на поведението.

Диагнозата не пречи на DARA по пътя към върха. А доказателство за това е невероятната ѝ победа - постигната с цената на много усилия и труд.