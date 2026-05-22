Това е мистерия, която озадачава учените от години – защо има толкова малко левичари? Във всяка дадена култура само около 10% от хората са левичари и въпреки десетилетията изследвания, учените все още не са разбрали защо това е така.

Експерти от Оксфордския университет вярват, че са разрешили мистерията!

Според тяхното изследване, отговорът се свежда до две определящи характеристики на човешката еволюция – ходенето на два крака и драматичното разширяване на човешкия мозък, според Daily Mail.

„Това е първото проучване, което тества няколко от основните хипотези относно човешката латералност в една обстановка“, каза д-р Томас А. Пюшел, водещият автор на изследването.

„Нашите резултати показват, че това вероятно е свързано с някои от ключовите характеристики, които ни правят хора, по-специално изправеното ходене и еволюцията на по-големи мозъци.“

Снимка: iStock

За да стигнат до корена на проблема, изследователите анализирали данни от 2025 индивида от 41 вида маймуни и примати. Използвайки модели, които отчитат еволюционните връзки между видовете, екипът тества няколко хипотези за това защо латералността е еволюирала. Те включват използване на инструменти, диета, местообитание, телесна маса, социална организация, размер на мозъка и движение.

Техният анализ разкри, че хората „явно излизат извън рамките на модела“, който обяснява всички останали примати.

„С други думи, след като вземете предвид изправеното ходене и големия мозък, хората вече не изглеждат като еволюционна аномалия“, обясниха изследователите.

Резултатите показват, че ранни видове като Ardipithecus и Australopithecus вероятно са имали само лека десничарска ориентация, подобна на съвременните човекоподобни маймуни. С появата на Homo erectus и неандерталците обаче десничарската ориентация започва да се разпространява все по-широко.