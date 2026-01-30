Според изследване, публикувано в научното списание "Science", генетиката определя до 55 процента от продължителността на живота на един човек, а останалите фактори са околна среда и навици, които влияят върху това колко дълго живеем. Учени са убедени, че гените със сигурност влияят на качеството и трайността на живота, но как стигат до този извод?

Екип от изследователи е използвал данни от проучвания с близнаци, за да отдели външните фактори за смърт от вътрешните биологични фактори (генетични мутации и заболявания, свързани с възрастта), според NBC News. Така учените получили по-точна оценка за влиянието на гените върху човешкия живот.

Каквито са гените - такъв е живота

„Това не е резултат от случайност. Ако разгледате изследвания на близнаци за почти всичко, приблизително 50 процента от характеристиките са наследствени. Същото важи и за възрастта на менопаузата“, казва водещият автор на изследването Бен Сенхар от Института „Вайцман“ в Израел.

Друг специалист пък припомня, че гените значително влияят върху продължителността на живота при различни видове - от дрожди, които живеят около две седмици, до китове с живот над 200 години. Въпреки това експертите предупреждават, че здравословният начин на живот продължава да играе ключова роля. Сенхар отбелязва, че ако генетиката определя 55 процента от продължителността на живота, останалите 45 процента все още зависят от фактори като хранене, физическа активност и навици.

Още анализи

Допълнителни анализи с шведски набор от данни показват, че с намаляването на външната смъртност от началото на XX век — вероятно вследствие на фактори като подобрения в общественото здраве - изчисленият генетичен принос към продължителността на живота се е увеличил. Това подкрепя идеята, че външната смъртност е ключов фактор при оценката на наследствеността. Екипът също така установява, че наследствеността на продължителността на живота варира в зависимост от причината за смъртта, като например рак или деменция, както и от възрастта.

