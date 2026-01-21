Насочването към растителните диети е често срещана препоръка в съвременните режими за дълголетие, но ново научно изследване в Китай свързва консумацията на месо с по-голяма вероятност да се достигне възраст от 100 години, особено при по-възрастни хора с ниско телесно тегло.

Учени от Фудaнския университет в Шанхай проведоха изследване за здравето на хора над 65 години. В проучването участват 5 203 души, които към 1998 г. са били на възраст поне 80 години и не са имали сърдечно-съдови заболявания, диабет или рак. Около 80% от тях съобщават, че консумират месо, докато останалите водят предимно растителен хранителен режим.

Резултати

Сред участниците, които са достигнали 100-годишна възраст, тези, които са консумирали месо, са имали по-висока вероятност да станат столетници в сравнение с хората, които се хранят без месо, риба или само с растителни продукти. Този ефект става особено забележим при хората с нисък индекс на телесна маса (BMI < 18,5), където процентът на тези, които достигат 100 години, е по-висок сред тези, които ежедневно ядат месо, отколкото сред вегетарианците.

На какво се дължи това

Месото е богат източник на аминокиселини и други хранителни вещества, които играят роля в поддържането на мускулна маса и здрави кости – фактори, които стават все по-важни с напредване на възрастта. При по-възрастните хора с ниско телесно тегло, дефицит на протеини и калории може да бъде рисков фактор за крехкост, костни фрактури и по-бавно възстановяване след боледуване или операция.

Балансирана диета остава ключова

Специалистите подчертават, че тези резултати не означават, че преминаването към изцяло месна диета гарантира дълъг живот. Всъщност ежедневната консумация на зеленчуци също е силно свързана с по-голяма вероятност за дълголетие. Балансираната диета с разнообразни растителни и животински храни вероятно подпомага по-успешно здравословното стареене, особено при хора с по-слабо телосложение.

Независимо от това, резултатите добавят един нов поглед към ролята на животинските протеини в диетата на възрастните хора и подчертават необходимостта от допълнителни изследвания.