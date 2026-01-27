Научно изследване показва, че споделянето на питие с партньора може да бъде ключ към по-дълъг живот и по-щастлив брак. Изследването, публикувано в медицинското списание "The Gerontologist", разглежда как поведението при консумация на алкохол влияе на смъртността сред хетеросексуални съпрузи.

Учени от Университета на Мичиган, анализирали 4656 женени или живеещи заедно двойки над 50-годишна възраст в САЩ. Данните са събирани в продължение на 20 години (1996–2016) чрез анкети, в които участниците отчитат дали и колко често консумират алкохол.

Основни изводи от проучването:

Двойки с подобни навици на пиенепо - тоест и двамата партньори са посочили, че са пили алкохол през последните три месеца, са живели по-дълго в сравнение с двойки, в които само единият пиел или никой не пиел. Проучването също така установява, че сходните навици често са свързани с по-добро качество на брака и неговата дълготрайност.

Според изследователите леката консумация на алкохол е свързана с по-добри показатели за оцеляване, в сравнение с пълно въздържание или тежко пиене, но това в никакъв случай не трябва да се тълкува като подстрекаване за прекаляване с алкохолните напитки.

Снимка: Getty Images

Сходни навици = по-дълга връзка

По-ранни научни изследвания показват, че несъответствия в пиенето между партньорите често водят до по-ниско удовлетворение във връзката и дори конфликт, особено когато единият пиe значително повече от другия. Експертите уточняват, че проучването не препоръчва на хората да започват да пият или да увеличават консумацията си, а по-скоро показва как съвместните навици и съвместното прекарване на време могат да бъдат свързани със здравето и дълголетието, както и със стабилизирането на отношенията в дългосрочен план.

