Д-р Майкъл Гилен, професор по физика от Харвард, предизвика спорове в научния свят, след като отправи изненадващо твърдение: Раят съществува и теоретично би могъл да бъде локализиран.

Въз основа на наблюденията на Космическия хоризонт, границата на наблюдаемата вселена, д-р Гилен твърди, че съществува регион „отвъд времето“, който съответства на библейските описания на Рая.

Гилен, доктор по физика, математика и астрономия и преподавател в Харвард, обяснява, че Вселената се разширява и по-отдалечените обекти се отдалечават по-бързо.

Тази граница на разстоянието, наречена Космически хоризонт, маркира границата на това, което можем да наблюдаваме. Отвъд нея светлината от галактиките не може да ни достигне и тези области са завинаги недостъпни. Много астрономи смятат, че няма нищо „специално“ отвъд този праг, но д-р Гилен има различно мнение.

„Най-добрите астрономически наблюдения, заедно с теориите на Айнщайн, показват, че времето спира на Космическия хоризонт. Няма минало, настояще или бъдеще. Има само вечност“, обяснява д-р Гилен, цитиран от express.co.uk.

Къде би бил Раят?

Според тази теория, Раят би се намирал отвъд границите на наблюдаемата вселена, в област, където живеят душите на починалите, нематериални същества, които съществуват извън време-пространството.

Д-р Гилен вярва, че тази идея е в съответствие с Библията: земната атмосфера съответства на „най-ниското ниво на Небето“, космическото пространство представлява междинното ниво, а крайният Небе, където обитава Бог, е „отгоре“, напълно недостъпен за смъртните.

Снимка: Canva

За научната общност обаче Космическият хоризонт просто представлява границата на наблюдаемата вселена. Отвъд този ръб вселената продължава, но светлината и информацията не са имали достатъчно време да достигнат до нас.

Най-старият откриваем сигнал, космическото микровълново фоново лъчение, датира от най-ранните моменти на Големия взрив и предоставя солидни доказателства за това как Вселената се е образувала и разширявала.

