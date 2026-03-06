Актьорите, които обикновено печелят милиони долари на филм и допълват доходите си с още милиони на сметката си като продуценти, рядко имат поводи за професионални оплаквания. Въпреки това има едно нещо в Холивуд, което от години ядосва Мат Деймън и продължава да го прави.

Аргументите му не са лишени от логика, макар да има известна ирония, тъй като той самият е част от системата, която критикува. Ако я намира за толкова дразнеща, защо е участвал в нея? По думите му - като услуга към приятели, което обяснява и немалка част от участията във филмографията му.

Деймън дължи цялата си кариера на „Добрият Уил Хънтинг“, но също толкова и на „Самоличността на Борн“. По собствените му признания шпионският трилър на Дъг Лайман е филмът, който го е спасил от забрава и от това да остане „еднодневна сензация“, като е проправил пътя за следващите две десетилетия.

Оттогава насам пътят му е сходен - моделът работи и именно затова той остава сред най-разпознаваемите имена, но вече десетилетие го тревожи, че тези времена си отиват.

Още през 2016 г. Деймън изрази мрачно виждане за бъдещето – и не греши.

„Мисля, че днес съм толкова потиснат от нещата, защото филмите се промениха спрямо времето, когато бях на вашето място“, каза той пред The Tech. „Заради тези по-големи влияния върху бизнеса сега се правят тези огромни, гигантски филми – чудовища за по 300 млн. долара.“

Той открои продукциите, които са „само за хора с пелерини, които тичат насам-натам“ – думи, изречени преди самият той да се появи в супергеройския „Дедпул 2“ и в двата филма за Тор на Тайка Уайтити, които по ирония се оказаха трите най-касови заглавия в кариерата му до излизането на „Опенхаймер“ на Кристофър Нолан.

„Бих казал, че това, което най-много ме дразни в момента, е, че филмите, които бяха моят хляб – от типа на „Добрият Уил Хънтинг“, „Информаторът“ или подобни филми – просто изчезнаха“, продължава Деймън. „Вече ги няма. Не се правят повече. Или се правят за телевизия, или трябва да бъдат заснети с изключително ниски бюджети.“

Отново в ролята на своеобразен пророк от Бостън, носителят на „Оскар“ отбелязва, че „нещото, което ме притеснява“ в съвременното кино, е, че „сценариите станаха толкова опростени, а историите - толкова елементарни и предсказуеми, и ние все още не сме се уморили от тях“.

Мат Деймън и Бен Афлек изпълняват главните роли и са копродуценти на „The Rip“ под шапката на тяхната компания Artists Equity.

Същевременно стрийминг гигантът Netflix придоби InterPositive - технологична компания за кинопроизводство, основана от носителя на „Оскар“ Бен Афлек, която създава инструменти за филмови продукции с изкуствен интелект. Финансовите условия по сделката засега не са разкрити. Афлек ще се присъедини към Netflix и като старши съветник.

Медийната индустрия постепенно приема идеята за използване на изкуствен интелект в създаването на съдържание и разказването на истории - сериозна промяна спрямо по-ранните опасения на Холивуд, че новата технология може да застраши творческите професии и правата върху интелектуалната собственост.

„Вградихме и ограничения, за да защитим творческото намерение, така че инструментите да позволяват отговорно експериментиране, като същевременно творческите решения остават в ръцете на артистите“, казва Афлек.

