Този юли легендите не се разказват – те се преживяват! Ненадминатият майстор на епичния киноспектакъл Кристофър Нолан пренася на големия екран един от най-великите митологични разкази в човешката история – "Одисея" на Омир. С характерния си визуален размах, Нолан комбинира мит и човешка драма в мащабен епос за оцеляването, паметта и завръщането и обещава едно от най-паметните филмови събития на десетилетието.

След края на Троянската война легендарният цар на Итака Одисей поема на дълго и изпълнено с опасности пътешествие към дома – път, който ще го изправи срещу богове, чудовища и самия себе си.

Докато той се бори да оцелее сред бурни морета и смъртоносни изпитания, съпругата му Пенелопа и синът му Телемах са принудени да се справят със заплахи у дома и с нарастващото съмнение дали той изобщо ще се върне. Между надеждата и отчаянието, между паметта и забравата, "Одисея" разгръща история за едно завръщане, което се превръща в най-голямото изпитание за човека и неговата воля.

Трейлърът на филма е категорична заявка за мащаба и амбицията на проекта, като редува впечатляващ визуален размах с почти интимни драматични моменти, които подчертават както човешкия, така и епичния заряд на историята. Заснет изцяло с IMAX камери на реални локации и с участието на някои от най-големите имена в съвременното кино, "Одисея" обещава безкомпромисно кинопреживяване, каквото само Нолан и големият екран могат да предложат.

Режисьор и сценарист на "Одисея" е Кристофър Нолан (Интерстелар, Дюнкерк, Опенхаймер), по едноименната епическа поема на Омир.

Продуценти са Кристофър нолан и Ема Томас, а ролите са Мат Деймън, Том Холанд, Зендея, Ан Хатауей, Робърт Патинсън, Лупита Нионг‘о, Чарлийз Терон, Джон Бърнтал, Джон Легуизамо, Елиът Пейдж, Саманта Мортън, Бени Сафди, Логан Маршал-Грийн, Миа Гот, Химеш Пател, Джеймс Ремар и др.

Пътешествието започва с "Одисея" – 17 юли в кината и IMAX.