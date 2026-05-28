Личният асистент на звездата от сериала „Приятели“ Матю Пери е осъден на 41 месеца затвор. С това се поставя край на многогодишната съдебна сага около смъртта на актьора.

60-годишният Кенет Ивамаса, който е инжектирал кетамин на Пери, е работил с двама лекари. Той самият не е имал медицинско образование. Припомняме, че Пери беше намерен мъртъв в джакузито си в Лос Анджелис през октомври 2023 г.

През август 2024 г. Ивамаса се призна за виновен по обвинение в заговор за разпространение на кетамин. Той беше осъден и на 2 години пробация и да плати глоба от 10 000 долара. Съдия Шерилин Пийс Гарнет посочва, че Ивамаса е знаел за борбата на Пери със зависимостта. Бил му е известен и фактът, че укриването на доказателства след смъртта му, е незаконно.

В съдебна зала в Лос Анджелис асистентът на Пери се обърна към семейството му с думите:

„Извинявам се на всички вас! Просто много съжалявам, че извърших незаконни действия, за които завинаги ще съжалявам. Ще го отнеса в гроба си. Надявам се, че ще бъда поучителен пример за някой, който е в моето положение, за да направи по-добри избори.“

Семейството на Матю Пери Прокурорите поискаха присъда от три години и пет месеца затвор за Ивамаса, който беше първият от петимата обвиняеми, постигнали споразумение за признаване на вината по делото, и последният, осъден. Преди произнасянето на присъдата на Ивамаса, майката и сестрите на Пери изпратиха писма, в които благодарят на съдията и ѝ казват каква е тяхната позиция относно присъдата на Ивамаса. „Не изпитвам съчувствие към Кени Ивамаса“, написа сестрата на Матю Пери - Кейтлин. Според нея, когато асистентът е напуснал Пери в нощта, в която е починал, той „или е бягал от нещо, което е знаел, че е направил, или е изоставил умишлено уязвим човек в опасна ситуация“. Според другата сестра на Пери, Маделин Морисън, той е „по-виновен“ от самия дилър на кетамин. Вместо да пази Пери, той е подпомагал незаконната употреба на наркотици и е организирал различни източници на доставки.

Асистентът признава, че е инжектирал Пери многократно, включително и в деня на смъртта му. Според дмедицинските експерти смъртта на актьора от свръхдоза е причинена от ефектите на дисоциативния анестетик. Удавянето е посочено като допълнителен фактор.

Кетаминът

В месеца на смъртта му, асистентът на Пери му е набавил кетамин на стойност над 55 хиляди долара. В продължение на седмици личният асистент на звездата от „Приятели“ е набавял десетки флакони с анестетика.

Ивамаса поискал 25 флакона, а единият от лекарите, с когото работел, ги занесъл в дома на Пери на 14 октомври. За това получава 6000 долара. На следващия ден асистентът на актьора поискал същото количество кетамин и платил същата сума още веднъж. Ивамаса инжектирал Пери шест до осем пъти дневно между 24 и 27 октомври, твърдят властите.