Сюзан Морисън, майката на Матю Пери, за първи път говори открито за смъртта на сина си - и най-вече за отношенията на семейството си с Кенет Ивамаса, личния асистент на покойния актьор.

Звездата от "Приятели" беше открит мъртъв на 28 октомври 2023 г. в дома си. За причината за смъртта на актьора, който беше едва на 54 г., бе посочено „предозиране с кетамин“.

Според съдебните органи Ивамаса „многократно“ е инжектирал Пери с кетамин, макар да не имал медицинска квалификация, включително няколко инжекции в деня на смъртта му. През август 2024 г. той беше обвинен и може да получи до 15 години затвор. Произнасянето на присъдата е насрочено за 27 май.

Дни преди това Сюзан Морисън направи емоционално изявление, в което казва, че е убедена, че Ивамаса е бил наясно за борбата на сина ѝ със зависимостта. Според нея най-важната му задача била да бъде „спътник и пазител“ на Пери и да гарантира, че ще остане „чист от наркотици“.

„Но вместо да защитава Матю, той подпомагаше и насърчаваше незаконната употреба на наркотици, уреждаше един доставчик, после друг“, казва съкрушената майка. „Инжектираше наркотиците в тялото на сина ми, въпреки че нямаше никаква квалификация. Правеше го, въпреки че бе наясно колко опасно е това.“

Морисън разказва още, че след смъртта на Пери Ивамаса „внимателно я е наблюдавал“. „Изпращаше ми песни, нарисува ми малка карта, за да ми помогне да се ориентирам в гробището. А ако видеше дъга, едно от любимите неща на Матю, веднага ми се обаждаше“, споделя тя. И добавя, че зад милото поведение, той всъщност се е стремял да „изкопчи“ обезщетение, компенсация. „Доверихме се на човек без съвест и синът ми плати цената.“

Морисън не пропуска да добави и колко много ѝ липсва синът ѝ. „Той беше сърцето и душата ми“, признава тя. „Попитайте която и да е майка, чието дете е било отнето толкова безмилостно дали може нещо да премахне тази болка. Ще ме боли, докато съм жива.“

Кенет Ивамаса е един от петимата души, арестувани и обвинени за смъртта на Матю Пери. Той е обвинен, че е действал в заговор с Джасвин Сангха, Ерик Флеминг и д-р Салвадор Пласенсия и д-р Марк Чавес за незаконно набавяне на кетамин на Пери.

Санга беше осъдена на 15 години затвор през април, след като се призна за виновна по обвиненията. Флеминг - телевизионен режисьор и близък на Пери, се призна за виновен през август 2024 г. и получи присъда от 24 месеца затвор и три години под наблюдение.

Д-р Пласенсия, който се призна за виновен по четири обвинения през юни 2025 г., беше осъден на 30 месеца затвор.

Д-р Марк Чавес, признал се за виновен по едно обвинение, бе осъден през декември 2025 г. на осем месеца домашен арест, три години под наблюдение и 300 часа общественополезен труд.