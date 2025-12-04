Лекарят, който се призна за виновен в продажбата на кетамин на актьора Матю Пери, беше осъден на 2 години и половина затвор в рамките на емоционален процес след смъртта на звездата от свръхдоза наркотици, предаде Асошиейтед прес.

Съдия Шерилин Пийс Гарнет произнесе присъдата, която включва две години пробация и глоба от 5600 долара, на 44-годишния д-р Салвадор Пласенсия във федералния съд в Лос Анджелис. Съдията подчерта, че Пласенсия не е предоставил кетамина, който е убил Пери, но добави: „Вие и други помогнахте на Пери по пътя към такъв край, като продължихте да подхранвате пристрастяването му към кетамин.“

Пласенсия беше изведен от съдебната зала с белезници, докато майка му плачеше. Майката и двете сестри на Пери дадоха емоционални изявления преди произнасянето на присъдата.

„Смъртта на брат ми обърна света ми с главата надолу“, каза плачейки сестра му Маделин Морисън. „Тя направи кратер в живота ми. Липсата му е навсякъде.“

Снимка: Getty Images

Тя говори също за силното въздействие от кончината на актьора, пише още БТА.

„Светът скърби за брат ми. Той беше любимият приятел на всички. Знаменитостите не са пластмасови кукли, от които можете да се възползвате. Те са хора. Те са човешки същества със семейства", , каза още Морисън.

Пласенсия беше първият осъден от петимата обвиняеми, които се признаха за виновни във връзка със смъртта на Пери на 54-годишна възраст през 2023 г. Лекарят призна, че се е възползвал от Пери, знаейки, че е пристрастен. Пласенсия е изпратил кратко съобщение на друг лекар, наричайки Пери „глупак“, който може да бъде експлоатиран за пари, според съдебните документи. Прокурорите поискаха три години затвор, докато защитата на обвиняемия поиска само един ден затвор плюс пробация.

Пери е приемал хирургическия анестетик кетамин законно като лечение срещу депресия. Но когато неговият лекар не му го е осигурил в желаните от него количества, той се е обърнал към Пласенсия. През юли Пласенсия се призна за виновен по четири обвинения за разпространение на кетамин, а прокурорите се съгласиха да оттеглят пет различни други обвинения.

Матю Пери се бореше със зависимостите си в продължение на години, още от времето си в сериала "Приятели", когато стана една от най-големите звезди на своето поколение в ролята на Чандлър Бинг. Заедно с Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Лиса Кудроу, Мат Лебланк и Дейвид Шуимър той участваше в 10 сезона на хитовата поредица на Ен Би Си, излъчвана от 1994 до 2004 г., припомня АП.

Вижте повече за Матю Пери в следващото видео:

