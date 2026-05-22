Италия е страната, която направи пътуването с домашни любимци по-лесно и удобно, след като официално разреши на по-големи кучета да летят в самолетите редом до своите стопани. Новите правила променят дългогодишната практика животните над определено тегло да бъдат транспортирани в специално багажно отделение.

Какво се променя?

До момента повечето авиокомпании допускаха в кабината единствено малки кучета и котки, които могат да се поберат в транспортна чанта под седалката. Животните над около 8–10 килограма обикновено трябваше да пътуват в карго отделението на самолета – практика, която много стопани определят като стресираща и рискова за домашните любимци. С новите разпоредби на италианската гражданска авиация ENAC, вече и средни и големи кучета ще могат да бъдат в кабината, стига да са поставени в одобрени транспортни клетки и да отговарят на определени изисквания за безопасност, пишат Travel Pulse и Wanted in Rome.

Какви ще бъдат условията

Според новите правила транспортните клетки трябва да бъдат добре обезопасени със специални колани или системи за закрепване и да не пречат на аварийните изходи, както и на работата на екипажа. Животните ще бъдат настанявани до прозореца, а общото тегло на кучето и клетката не трябва да надвишава допустимото тегло за един пътник. Властите оставят на авиокомпаниите сами да определят конкретните детайли – колко животни ще се допускат в кабината, какви ще бъдат точните ограничения и как ще бъдат организирани местата за хора с алергии или страх от кучета.

Решение, което раздели мненията

Новината предизвика бурни реакции в социалните мрежи. Много собственици на кучета определиха решението като огромна стъпка напред за хуманното отношение към животните и възможността любимците да пътуват спокойно до стопаните си. Наред с подкрепата обаче се появиха и критики. Част от пътниците изразиха притеснения, свързани с алергии, безопасност, ограниченото пространство в самолетите и комфорта по време на полетите.

Възможно ли е това да стане нов стандарт?

Решението на Италия идва на фона на все по-голямото търсене на pet-friendly пътувания и услуги. През последните години все повече авиокомпании и туристически брандове започнаха да адаптират политиките си към хората, които искат да пътуват заедно с домашните си любимци. Засега новите правила важат основно за вътрешни полети и ще се прилагат постепенно, в зависимост от готовността на авиокомпаниите. Но за много собственици на кучета това вече е знак, че бъдещето на пътуването с домашни любимци може да изглежда съвсем различно.