Боби Манекена и съпругата му Нина отново привлякоха вниманието в социалните мрежи – този път с парти във вилата на световноизвестния дизайнер Филип Плейн. Последователите на Пиленцата от Монако с интерес следят работата им на Френската ривиера. Боби се занимава с VIP трансфери и има собствена луксозна лимузина Mercedes S-Class, с която превозва клиенти от и до летището в Кан, а половинката му е фронт офис мениджър на рецепцията на 4-звезден хотел също в Кан.

В типичния си стил Борислав Димитров, по-известен у нас като Боби Манекена, публикува видео във Facebook, в което разказва за бляскавата вечер:

„Отново сме не къде да е, а на вилата на моят приятел PHILIPP PLEIN! Отново сме направили партито. Положението е много луксозно. Много хора този път има, от цял свят, но топ гъзара е само един!“

Пиленцата от Монако от години демонстрират близост с луксозния свят на Френската ривиера, а името на Плейн не за първи път се появява в историите им. Боби неведнъж е споделял, че е голям почитател на марката и редовно носи дрехи на дизайнера.

Според по-стари публикации двамата с Нина са се засичали лично с дизайнера в Монако, а Борислав дори споделял амбиции да стане представител на мъжката мода на Philipp Plein за България.

Боби и Нина станаха популярни в интернет с демонстрациите си на луксозен начин на живот между Монако, Кан и Ница. Самият той се определя като „Принцът на лукса“ и „Луксозен инфлуенсър“, а профилите им редовно са пълни с кадри от скъпи хотели, партита, лимузини и срещи със знаменитости.

Преди време двамата дори споделиха мечтата си да имат „апартамент в Кан и вила в съседство на Филип Плейн“.

Само преди няколко дни Димитров публикува кадри директно от червения килим на ежегодния кинофестивал в Кан. Той не пропусна да се снима отново с актрисата от „Отчаяни съпруги“, както и с актрисата и модел Ева Херцигова, режисьора Педро Алмодовар и половинката на Кристиано Роналдо - Джорджина Родригес.