Ванеса Тръмп разкри, че е диагностицирана с рак на гърдата. 48-годишната бивша съпруга на Доналд Тръмп-младши сподели новината в лично здравно обръщение, публикувано в Инстаграм.

„Наскоро бях диагностицирана с рак на гърдата. Това не е новина, която някой очаква да чуе, но работя в тясно сътрудничество с медицинския си екип по план за лечение“, написа Ванеса.

Тя благодари на лекарите, извършили медицинска процедура по-рано тази седмица, пише още "Пийпъл".

„Оставам концентрирана и изпълнена с надежда, заобиколена от любовта и подкрепата на моето семейство, децата ми и най-близките ми хора“, допълни тя.

Снимка: Getty Images

Ванеса има пет деца от бившия си съпруг Доналд Тръмп-младши – Кай, Доналд III, Тристан, Спенсър и Клоуи.

„Благодаря ви за добротата и подкрепата – това означава повече за мен, отколкото мога да изразя с думи. Моля за лично пространство, докато се фокусирам върху здравето и възстановяването си“, написа още тя.

Сред първите, които реагираха, беше Иванка Тръмп, сестрата на Доналд Тръмп-младши. Тя коментира: „Моля се за твоята сила и бързо възстановяване. Обичам те.“

Новината идва малко след като приятелят на Ванеса – голф легендата Тайгър Уудс – се завърна в САЩ след шестседмично лечение в чужбина. То последва автомобилна катастрофа и обвинения срещу него за шофиране под въздействие на забранени вещества и отказ за даване на проба за урина.

Снимка: Getty Images

50-годишният спортист се прибра в дома си в Джупитър, Флорида, на 13 май.

Източник, цитиран от PEOPLE, твърди, че Тайгър е приел лечението много сериозно и е решен да остави този труден период зад гърба си.

„Ванеса и Тайгър са влюбени, връзката им е сериозна и двамата са щастливи, че отново са заедно“, споделя още източникът. „Тя иска да му помогне да продължи напред и да избегне нови публични скандали – нещо, което и двамата силно ненавиждат.“