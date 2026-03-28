Звездата на световния голф Тайгър Уудс бе арестуван по обвинение в шофиране в нетрезво състояние - след като в петък, 28 март, автомобилът му се преобъръна на двулентов път близо до дома му на остров Джунипър, щата Флорида.

Стана ясно, че 15-кратният шампион от големите турнири се е опитал да изпревари с висока скорост работнически камион, вследствие на което се е ударил в задната му част.

Не се съобщава за сериозни наранявания на 50-годишният Уудс.

Любопитно е, че това не е първият път, в който той е замесен в автомобилни катастрофи. Най-сериозната се случва през февруари 2021 г. Тогава Уддс отново се преобръща и получава сериозни травми на десния крак, вследствие на което претърпява операция.

Настоящият случай е поредният, в който Тайгър Уудс попада в заглавията на таблоидите. Многократният шампион неведнъж е в привличал внимание върху себе си и с личния си живот – и по-конкретно с романтичните си връзки.

Ето кои са най-значимите от тях.

Елин Нордегрен

Уудс е женен за бившия шведски модел почти шест години, преди развода им през 2010 г. - заради изневяра на от страна на голф играча.

Двамата се срещат през 2001 г. и три години по-късо сключват брак в Барбадос на интимна церемония. На сватбата присъстват около 200 гости.

През 2007 г. се ражда дъщеря им Сам Алексис Уудс, а две години по-късно - синът Чарли Аксел Уудс.

Малко след това започват да се появяват публични съобщения за изневерите на Уудс. Десетки жени излизат с твърдения за сексуални отношения със спортиста. Следва развод, който окончателно е финализиран през 2010 г.

Въпреки скандала, през 2018 г. източник сподели пред People, че двамата са останали близки в името на децата си.

Рейчъл Ушител

Мениджърката на нощен клуб в Ню Йорк, става известна през ноември 2009 г., когато се разкрива аферата ѝ с Уудс.

Уудс признава аферата след изтичането на новината, а на 11 декември обявява и, че ще се оттегли временно от спорта.

Аферата му струва голф титли, рекламни договори и брака с Нордегрен.

Рейчъл се появява в документалния филм "Tiger" от 2021 г., в който говори за скандала за първи път от повече от десетилетие.

Линдзи Вон

След слухове в началото на 2013 г., че Уудс е във връзка с Линдзи Вон, двамата обявяват официално връзката си на 18 март 2013 г. - чрез изявления на сайта на Уудс и на Facebook страницата на олимпийската скиорка.

Двамата се сближават не само като световни спортни звезди, но и като хора, преживели силен медиен натиск и лични кризи. Линдзи често говори за това колко силно ги е свързал общият им състезателен дух.

Тя става част от живота му и този на неговите деца, а отношенията им изглеждат стабилни и пълноценни. Въпреки това, натоварените им графици и постоянните пътувания в крайна сметка ги разделят и двамата слагат край на връзката през 2015 г. Като зрели и дисциплинирани хора обаче, успяват да останат приятели и да поддържат добри отношения.

„Свързахме се чрез хумора, състезателния дух и разбирането“, споделя Линдзи за връзката си с голф легендата.

Кристин Смит

През края на 2016 г. става ясно, че Уудс има нова приятелка - стилистът Кристин Смит. Голфърът никога не коментира публично връзката, но по-късно намекна за раздялата им.

Ерика Херман

През септември 2017 г. Уудс се появява публично с новата си приятелка. Двамата дори официално обявяват връзката си в Instagram. Херман е била генерален мениджър на ресторанта на Уудс - The Woods Jupiter.

След петгодишна връзка двамата се разделят, като Херман подава съдебен иск за обвинения в сексуален тормоз, които по-късно оттегля.

Ванеса Тръмп

Близо година Уудс и Ванеса Тръмп са в „тиха“ връзка. Те не афишират отношенията си, но според близки източници изглеждат истински щастливи във взаимната си компания.

Дори бившият съпруг на Ванеса - Доналд Тръмп-младши, за когото тя е омъжена от 2005 до 2018 г., сподели публично, че е „одобрява“ новата ѝ връзка.

