Дълга черна рокля с цепка и крак, върху който все още стои голяма лепенка. Точно този крак Линдзи Вон чупи след ужасяващо падане на Олимпийските игри Милано/Кортина. Само месец и половина по-късно тя е във форма, за която могат да й завидят много от секси Ангелите на Victoria’s Secret, а стотици офис служители, които започват да ходят на фитнес от понеделник, само могат да мечтаят. Не е робот. Жена е!

Линдзи Вон дава първото си интервю след Милано-Кортина за списание Vanity Fair - едно от най-известните и престижни списания за култура, мода, политика и обществен живот в света. 41-годишната шампионка от Ванкувър 2010 разказва подробно за ужасяващото падане на пистата, петте операции, последвалата лудост от страна на папараците и дали това наистина е краят на кариерата ѝ като професионална скиорка.

Снимка: Instagram/Vanity Fair

ЕДИН СЪН, КОЙТО СЕ ПОВТАРЯ

Линдзи Вон има един повтарящ се сън. В него тя се завръща на Олимпийските игри в Милано/Кортина през февруари 2026 г., състезавайки се по известната писта Олимпия дела Тофане, точно както го е правила толкова пъти преди инцидента. В своята рекордна кариера от две десетилетия, Вон има 12 победи на тази писта. В този сън и в това спускане тя се завърта, движи се с пълна скорост, която за Вон може да стигне над 80 мили в час. Вижда финалната линия! Пресича я триумфално!

После обаче се буди. И осъзнава, че отново е сънувала съня, в който всичко е наред. В живота обаче не винаги всичко се случва по план. Напротив!

РЕАЛНОСТТА НЕ Е ЗА СЛАБАЦИ

Линдзи Вон наскоро публикува видео, на което се вижда как прави руски усуквания с тежест. И това само няколко седмици след падането и последвалите операции. Сещате ли се за онези моменти, когато сте се отказвали да идете на спорт, защото е студено, или топло, много е рано или пък е късно, имате леко главоболие или пък чиния, пълна с еклери? Изкушения винаги има. За едни те са повод да намерят начин, за други - оправдания.

Линдзи Вон не е като повечето от нас! Никой нормален човек не би правил руски усуквания със счупен ляв крак, счупен десен глезен и разкъсано ляво предно кръстно сухожилие. И никой нормален човек, та дори и повечето професионални спортисти не биха се опитали да се завърнат на професионалната сцена на 41 години. Реалността не е за слабаци!

Снимка: Instagram/Vanity Fair

"БЯХ НОМЕР ЕДНО - СЕГА СЪМ В ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА!"

Докато дава интервюто си, тя лежи на дивана в дома си в Парк Сити. Вон живее в просторна къща от 15 000 квадратни фута в уединен, планински квартал. „Виждам повече лосове, отколкото хора!“ Не носи грим. Оставила е единствено удължените си мигли. Всичко останало са стягащи чорапи, лепенки и превръзки. Тя едновременно знае и не знае какво точно се случи в живота й - пише изданието. Най-накрая е спряла обезболяващи, и вече може да водия "свързан разговор“, както самата тя казва.

Снимка: Instagram/Vanity Fair

Докато я транспортират с вертолета, папараци се промъкват, твърдейки, че са от нейния ПР екип. Компютърната томография разкрива, че Вон има тежка фрактура на левия крак, която изисква хирургическа намеса. Местят я в болница в Тревизо, Италия. Случва се само за 40 минути, но има проблеми с кацането. Папараци са обсадили хеликоптерната площадка. Болницата бързо мобилизира екип от 20 лекари и медицински сестри. Положението й се влошава - тя не реагира на огромните количества фентанил, морфин, оксикодон и крещи от болка.

"Бях номер едно в света, с потенциал за олимпийски медал. Сега съм в инвалидна количка!" - споделя тя за изданието. Не е оплакване, просто приемане на реалността такава, каквато е само в този отрязък от време. След това слага книгата, която чете със себе си в количката, и се отправя към барокамерата за възстановителна сесия.

КОГАТО БОГ ИМА ДРУГИ ПЛАНОВЕ

В края на януари 2026 г. Вон беше първа в класирането по спускане и се класира за Олимпийските игри. Тя искаше едно - на 40 да е на най-голямата сцена. „Исках да спечеля Олимпиадата и титлата в спускането. Бях на път да постигна и двете неща“, споделя тя в интервюто.

След инцидента повечето хора смятат, че за Линдзи Вон всичко е приключило, че ще се откаже от Олимпийските игри. До тях остават само девет дни. Но Вон отказва да се оттегли, въпреки че критиците в социалните медии изискват тя да позволи на друга американка да я замести в отбора – такава, която може би има по-големи шансове. (Същите тези критици по това време може би са отместили чинията с еклери).

И Вон, и треньорът ѝ споделят, че контузията от преди това няма нищо общо с олимпийската катастрофа. Не липсват обаче такива спекулациите в интернет. "Твърде стара!" "Неомъжена!" "С целулит!" Греховете на Линдзи Вон, които интернет не можа да прости, са много!

Това, което я притеснява най-много обаче, не е какво казват хората за нея онлайн, нито болката, която изпитва, нито дългото възстановяване, което я очаква, при което съдбата на тялото ѝ все още е неясна. За Линдзи важното е с какво ще запомнят хората.

„Не искам хората да зациклят върху това падане и да ме запомнят с него", споделя Вон за изданието „Това, което направих преди Олимпиадата, никога не е било правено преди. Бях номер едно в класирането. Сякаш никой вече не си спомня, че печелех.“

Всички мислеха, че за нея всичко е приключило. Освен самата Вон! Тя се завърна отново и смело заяви

"Не съм луда. Знам какво мога и какво не мога да направя." Падането й отнема много. И много й дава. Дава им една още по-силна Линдзи, която има дръзновението да напише следните силни думи.

"Докато обаче седя тук, трябва да размишлявам и да се чудя: Защо една титла означава толкова много за мен? Защо плача за Кристалния глобус?

Защото ските винаги са били нещото, което обичам най-много на този свят. Винаги са ми носили невероятна радост, особено този сезон. Но това, което осъзнавам, е, че липсата на още една титла не прави този сезон по-малко изключителен. Това не отнема радостта, която изпитвах, стоейки на стартовата врата или пресичайки финалната линия и виждайки номер 1 до името си. Това не отнема невероятното време, което прекарах с моя отбор и съотборници. Пеейки и танцувайки с фенове и деца на пистите. Тези спомени не са отмити заради титлата. Сълзите ми просто означават, че ми пука."

Пред Vanity fair Линдзи споделя колко много подкрепа е получила от колеги спортисти и известни личности.

„Шампионите се определят от моментите, в които печелят, и от моментите, в които отказват да се предадат. Линдзи Вон, планините, които изкачи, никога не са били по-големи от силата, която носиш в себе си. Продължавай да се бориш. Легендите винаги се издигат“ - това е съобщението, което получава от Роналдо.

Принц Уилям също не оставя случилото се без реакция. Той изпраща официално писмо, в което изразява гореща подкрепа.



"Както сама често си казвала, в спускането (в ските) само няколко сантиметра могат да определят разликата между чисто спускане и тежко падане. Начинът, по който описа инцидента - с кураж и без съжаление, говори толкова много за твоята устойчивост и е една от многото причини да бъдеш вдъхновение за толкова много хора по време на забележителната ти кариера."

МАЛКО ПРЕДИСТОРИЯ

На Олимпийските игри Линдзи Вон се качва на върха на пистата за първото си състезание, мечтаеща за титла. 13 секунди по-късно всичко приключва! Вон се блъска във врата, ските й изкривяват тялото й като тирбушон, докато тя се носи надолу по склона. Когато най-накрая се спира, целият свят чува виковете й. Те пронизват въздуха с такава сила, че са уловени от предаването на NBC. Множество счупвания и травми. Това, което последва, обаче е още по-мъчително.

Вон има 4 големи Кристални глобуса (победител за сезона) и 16 първи места в края на надпреварите в различните дисциплини - спускане, супергигантски слалом и комбинация. Възможно е да няма достатъчно място на рафтовете в дома си за своите награди. Но едно има със сигирност - сълзи, с които да изплаче болката, защото е човек. А след това да продължи. Защото е свръх човек!

