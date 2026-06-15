Кортни Кокс днес навършва 62 години, но за милиони зрители по света тя завинаги ще остане Моника Гелър от „Приятели“: перфекционистката с голямо сърце, която превърна реда и амбицията си в част от чара на един от най-обичаните телевизионни образи.

Но животът ѝ далеч не се изчерпва с култовия ситком. Зад образа на Моника стои история за трудни лични моменти, смели професионални решения и откровеност, която я прави близка до няколко поколения зрители.

Детство в Алабама и първи мечти

Кортни е родена на 15 юни 1964 г. в Бирмингам, Алабама, и израства в Маунтин Брук — заможен южняшки град, в семейство с две по-големи сестри и по-голям брат. Като дете е силно привързана към баща си, а разводът на родителите ѝ, когато е на 10 години, оставя дълбока следа в живота ѝ.

В училище бъдещата звезда далеч не е просто „момичето, което мечтае за Холивуд“. Тя е мажоретка, играе тенис, плува и още в последната си година получава първия си досег с модата, когато се снима в реклама. След завършването си заминава да учи архитектура и интериорен дизайн в Mount Vernon College, но остава там само година. Мечтата ѝ се оказва по-силна — напуска колежа, мести се в Ню Йорк и започва кариера като модел.

Снимка: Getty Images/Instagram

От модата към първите роли

Преди да стане актриса, Кортни подписва с престижната агенция за модели „Форд“, снима за тийн списания и реклами, а между ангажиментите посещава актьорски курсове. Големият ѝ първи пробив идва през 1984 г., когато се появява във видеото на Брус Спрингстийн към „Dancing in the Dark“ като момичето от публиката, което той издърпва на сцената да танцува с него.

Малко по-късно идват и първите роли — участие в „As the World Turns“, сериалът „Misfits of Science“ и по-забележимата ѝ поява като приятелката на героя на Майкъл Джей Фокс във „Family Ties“.

Ролята, която я превърна в телевизионна икона

Истинският обрат настъпва през 1994 г., когато Кортни се появява редом до Джим Кери в „Ace Ventura: Pet Detective“, а година по-късно вече е част от „Приятели“ — сериалът, който я превръща в международна звезда.

Снимка: Getty Images/Instagram

Любопитното е, че първоначално на Кортни е предложена ролята на Рейчъл, но тя избира Моника. Решението се оказва съдбоносно — именно този образ я превръща в телевизионна икона на 90-те.

Не само Моника: другото ѝ емблематично лице

Кортни Кокс не остава само „Моника от Приятели“. През 1996 г. тя влиза в друга емблематична роля — амбициозната и безкомпромисна репортерка Гейл Уедърс в хорър поредицата „Писък“.

Първоначално продуцентите се съмняват дали публиката ще я приеме в толкова остър образ заради асоциацията ѝ с добрата и подредена Моника, но Кортни настоява — и ролята се превръща в една от най-разпознаваемите в кариерата ѝ.

Любов, майчинство и приятелства извън екрана

Личният ѝ живот често върви редом с професионалния. Именно на снимачната площадка на „Писък“ тя среща Дейвид Аркет, който по-късно става неин съпруг. Двамата имат дъщеря — Коко, родена през 2004 г.

Снимка: Getty Images/Instagram

Интересен детайл е, че в последния епизод на „Приятели“, в който Моника и Чандлър осиновяват близнаци заради невъзможността да имат собствени деца, самата Кортни е бременна с дъщеря си Коко. Тъй като бременността вече започва да личи, героинята ѝ носи широки дрехи и дълъг шал, които прикриват корема ѝ в сцените.

По време на снимките на „Приятели“ Кортни се сближава особено много с Дженифър Анистън, която играе Рейчъл. Приятелството им от малкия екран се пренася и в реалния живот — двете остават близки години след края на сериала, а Анистън е кръстница на дъщерята на Кокс.

Снимка: Getty Images/Instagram

Откровено за остаряването и процедурите

През годините Кортни Кокс е смятана за едно от най-красивите лица на 90-те. След успеха на „Приятели“ тя се превръща в модел за подражание за цяло поколение, не само като стил, но и като излъчване и красота.

С времето обаче актрисата започва да усеща натиска, познат на много жени в Холивуд: очакването да изглеждаш свежа, млада и почти непроменена.

Кокс е говорила открито за периода, в който прибягва до козметични интервенции, включително дермални филъри и ботокс. В интервю за The Sunday Times тя признава, че в началото подобни решения изглеждали като малки корекции, но постепенно се натрупвали.

Снимка: Getty Images/Instagram

Най-трудният момент идва, когато приятели започват да ѝ казват, че лицето ѝ видимо се променя. Самата Кортни също осъзнава, че процедурите, с които се е опитвала да запази младостта си, всъщност я карат да изглежда по-възрастна. В крайна сметка актрисата решава да премахне филърите и да приеме по-естествената си визия.

Жената зад звездата

Днес Кортни Кокс е не просто лице от култов сериал, а актриса, продуцент, майка и жена, която е преминала през голяма слава, лични промени и нови начала - от момичето от Алабама, което започва като модел, до звездата с място на Алеята на славата в Холивуд.