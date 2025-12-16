Целият свят научи за щастливата новина директно от Белия дом! Президентът Доналд Тръмп обяви, че най-големият му син и активистката Бетина Андерсън са сгодени.

Това стана ясно във видео, публикувано от Лора Лумър в платформата X, съобщава People.

През декември 2024 г. People научава, че двойката е започнала да се среща около шест месеца преди...

Доналд Тръмп-младши преди това беше женен за Ванеса Тръмп, а по-късно се сгоди за Кимбърли Гилфойл.

47-годишният Доналд-младши не скрива вълнението си по време на обявяването. Той е известен с красноречието си, но признава, че в тази ситуация е почти без думи.

„Обикновено не ми липсват думи и се справям много добре с тирадата и възторга“, споделя той с усмивка. „Искам да благодаря на Бетина за тази една дума: „ДА“.“

„Това беше най-незабравимият уикенд. Омъжих се за любовта на живота си и се чувствам като най-щастливото момиче на света. Благодаря ти“, заявява тя.

Хронология на светската връзка

Въпреки че слуховете за връзката им се носят от месеци, двойката успява да запази годежа си в тайна.

Двамата бяха забелязани за пръв път заядено през август 2024 г. По това време Доналд-младши все още беше сгоден за Кимбърли Гилфойл.

Декември 2024 г.: PEOPLE научава, че Тръмп-младши и Андерсън се срещат от около шест месеца. Той присъства на вечерята за рождения й ден в Палм Бийч.

Януари 2025 г.: Андерсън придружава Доналд-младши на президентската церемония по встъпване в длъжност на баща му.

Предишни връзки

Годежът е голяма крачка за Доналд-младши, който има зад гърба си един брак и един годеж. Той вече е бил женен за Ванеса Тръмп в продължение на 12 години, преди тя да подаде молба за развод през 2018 г. Двамата имат пет деца – Кай, който е на 18 г., Доналд III на 16, Тристан на 14 г., Спенсър на 13 г. и Клоуи на 11 г.

Малко след развода през 2018 г. Доналд-младши започва да се среща с Кимбърли Гилфойл и се сгодяват през 2020 г. Двамата се разделят през декември 2024 г., а скоро след това президент Тръмп номинира Гилфойл за посланик на САЩ в Гърция.

Коя е Бетина Андерсън?

Бетина е дъщеря на филантропите Хари Лой Андерсън-младши и Ингер Андерсън. Тя е известна не само като светска личност, но и като активен застъпник за обществени каузи. Тя е поддръжник на Фондацията за психично здраве на Одри Грус, която финансира медицински изследвания, свързани с депресията. Тя е и движеща сила зад „Проект Парадайз“ – инициатива за опазване на природата във Флорида. Източник от Палм Бийч споделя, че Андерсън прекарва време с Коалицията за грамотност на окръг Палм Бийч „всяка седмица“.

