Американският актьор Алек Болдуин и брат му Стивън Болдуин са претърпели пътнотранспортно произшествие в Ню Йорк, съобщава TMZ.

Според изданието инцидентът е станал в Ийст Хемптън, където автомобилът "Рейндж Роувър", в който са били братята Болдуин, се е блъснал в дърво.

Снимка от мястото на инцидента показва актьора, който разговаря до ударената кола.

По-късно Алек Болдуин написа в Инстаграм, че причината за пътнотранспортното произшествие е бил камион за боклук, който им е пресякъл пътя.

По думите на Болдуин с него и с брат му "всичко е наред". Той разказа, че са пътували с автомобила на съпругата му Хилари, който неочаквано е бил "засечен от камион за боклук с размерите на кит". За да избегне катастрофата, актьорът "се е врязал в голямо дърво и е разбил колата на жена си".

Алек Болдуин по-рано беше обвиняем по дело за непредумишлено убийство във връзка с инцидент на снимачната площадка. Делото беше прекратено през юли миналата година.

Инцидентът със стрелбата по време на снимките на уестърна "Ръжда" през октомври 2021 г. имаше значителен отзвук в САЩ. Единственият човек, срещу когото беше произнесена осъдителна присъда, беше оръжейничката Хана Гутиерес-Рийд.

Снимка: Getty Images

През 2024 г. съдът я призна за виновна в непредумишлено убийство и я осъди на 18 месеца лишаване от свобода. По-рано тази година тя беше освободена от затвора.

През лятото Алек Болдуин и съпругата му Хилария съобщиха, че стават поредното семейство, което създава собствен риалити формат.

Актьорът и продуцент, който има седем деца под 10-годишна възраст със съпругата си, обяви риалити шоуто за живота им като семейство. Работното заглавие е The Baldwins („Семейство Болдуин“) и ще излезе през 2025 г.

Снимка: Getty Images

„Каним ви в нашия дом, за да преживеете възходите и паденията, доброто, лошото, дивото и лудото“, каза тогава Болдуин във видеоклип, който сподели в Инстаграм.

Вижте повече за Алек Болдуин в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK