Линдзи Вон приключи участието си на Зимните олимпийските игри в Милано/Кортина 2026 по най-ужасяващия начин. Броени секунди след старта тя падна, а виковете й от болка се чуха от всички – зрителите пред екраните и публиката на място. Тя бе откарана с хеликоптер в болницата в Тревизо, където остава под наблюдение в интензивното отделение. Животът й не е застрашен след кошмарното падане – това е новината, която всички фенове искаха да чуят.

"Тя е получила контузия, но е в стабилно състояние и е в добри ръце с екип от американски и италиански лекари", се казва в изявление на американския отбор по ски и сноуборд.

Снимка: Reuters

Олимпийската шампионка по ски е една от най-великите състезателки в историята на спорта. Наричат я "кралицата на ските" – с четири Световни купи, 82 победи в стартове от Световната купа и олимпийско злато. Но извън пистите, животът ѝ също е под светлината на прожекторите – особено що се отнася до любовта.

През годините Линдзи има няколко публични връзки с известни спортисти и личности, които неведнъж са попадали в медиите. Последната известна на широката общественост приключва през 2025 г. и е с бизнесмена Диего Осорио. В интервю за People през февруари 2025 г. тя споделя, че ще прекара Свети Валентин с нейните 2 кучета.



„Тази година Свети Валентин ще изглежда малко по-различно за мен… но имам двете си кучета, така че те ще бъдат моите валентинки. С всичко, което се случва в живота ми, понякога трябва да си напомням, че пътят е труден. Правя това, което обичам, и съм истински благодарна, че имам тази възможност. Но това не означава, че е лесно – и не означава, че понякога не се чувствам самотна.“

Томас Вон – първата голяма любов и брак

Снимка: Getty Images

Линдзи се омъжва за бившия професионален скиор Томас Вон през 2007 г. Той ѝ предлага брак в новогодишната нощ на 2006 г. в Австрия, а сватбата се състои в Юта – близо до мястото, където се запознават.

Двамата се развеждат през 2011 г., но Линдзи по-късно признава, че този период е бил важен за личното ѝ израстване:

„Благодарна съм за годините с Томас. Научи ме на много!“

Тайгър Уудс – връзка под светлината на прожекторите

Снимка: Getty Images

Връзката й със звездата на голфа Тайгър Уудс е може би най-широко обсъжданата. Двамата се сближават не само като световни спортни звезди, но и като хора, преживели силен медиен натиск и лични кризи. Линдзи често говори за това колко силно ги е свързал общият им състезателен дух.

Тя става част от живота му и на неговите деца, а отношенията им изглеждат стабилни и пълноценни. Въпреки това, натоварените им графици и постоянните пътувания в крайна сметка ги разделят и двамата слагат край на връзката през 2015 г., но остават приятели.

„Свързахме се чрез хумора, състезателния дух и разбирането“, споделя Линдзи за връзката си с голф легендата.

Кенан Смит – любов в труден момент

Снимка: Getty Images

След раздялата с Уудс, през 2016 г. Линдзи започва връзка с бившия треньор от Националната лига по американски футбол Кенан Смит. Тя споделя щастието си в социалните мрежи, а във връзката с Кенан Смит Вон намира спокойствие в труден момент – период, белязан от контузии и възстановяване.

Въпреки чувствата, двамата се разделят след година заради различните им професионални пътища.

„Понякога любовта не е достатъчна, когато животът ви води в различни посоки“, коментира за People близък приятел до Вон.

П.К. Субан – годеж, който не води до сватба

Снимка: Getty Images

Една от най-коментираните ѝ връзки е със звездата на Националната хокейна лига П.K. Субан. Двамата се запознават през 2017 г., а през 2019 г. се сгодяват. Интересна подробност е, че първо хокейната звезда предлага брак с изумруден пръстен, а по-късно и Вон връща жеста, като отправя своето предложения към него за брак.

В края на 2020 г. обаче обявяват раздялата си с уважение и любов:

„Ще останем приятели и винаги ще се уважаваме“, пишат и двамата.

Диего Осорио – любов извън спорта

Снимка: Getty Images

От 2021 до началото на 2025 г. Линдзи има връзка с Диего Осорио, основател на марка за алкохол. Двамата често са засичани заедно по спортни събития и пътувания, включително Олимпиадата в Париж през 2024 г.

През февруари 2025 г. Линдзи потвърждава, че вече не са заедно.

Разгледайте всички снимки в галерията ни горе>>>

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER