Линдзи Вон приключи участието си на Зимните олимпийските игри в Милано/Кортина 2026 по най-ужасяващия начин. Броени секунди след старта тя падна, а виковете й от болка се чуха от всички – зрителите пред екраните и публиката на място. Тя бе откарана с хеликоптер в болницата в Тревизо, където остава под наблюдение в интензивното отделение. Животът й не е застрашен след кошмарното падане – това е новината, която всички фенове искаха да чуят.
"Тя е получила контузия, но е в стабилно състояние и е в добри ръце с екип от американски и италиански лекари", се казва в изявление на американския отбор по ски и сноуборд.
Олимпийската шампионка по ски е една от най-великите състезателки в историята на спорта. Наричат я "кралицата на ските" – с четири Световни купи, 82 победи в стартове от Световната купа и олимпийско злато. Но извън пистите, животът ѝ също е под светлината на прожекторите – особено що се отнася до любовта.
През годините Линдзи има няколко публични връзки с известни спортисти и личности, които неведнъж са попадали в медиите. Последната известна на широката общественост приключва през 2025 г. и е с бизнесмена Диего Осорио. В интервю за People през февруари 2025 г. тя споделя, че ще прекара Свети Валентин с нейните 2 кучета.
„Тази година Свети Валентин ще изглежда малко по-различно за мен… но имам двете си кучета, така че те ще бъдат моите валентинки. С всичко, което се случва в живота ми, понякога трябва да си напомням, че пътят е труден. Правя това, което обичам, и съм истински благодарна, че имам тази възможност. Но това не означава, че е лесно – и не означава, че понякога не се чувствам самотна.“
Томас Вон – първата голяма любов и брак
Линдзи се омъжва за бившия професионален скиор Томас Вон през 2007 г. Той ѝ предлага брак в новогодишната нощ на 2006 г. в Австрия, а сватбата се състои в Юта – близо до мястото, където се запознават.
Двамата се развеждат през 2011 г., но Линдзи по-късно признава, че този период е бил важен за личното ѝ израстване:
„Благодарна съм за годините с Томас. Научи ме на много!“
Тайгър Уудс – връзка под светлината на прожекторите
Връзката й със звездата на голфа Тайгър Уудс е може би най-широко обсъжданата. Двамата се сближават не само като световни спортни звезди, но и като хора, преживели силен медиен натиск и лични кризи. Линдзи често говори за това колко силно ги е свързал общият им състезателен дух.
Тя става част от живота му и на неговите деца, а отношенията им изглеждат стабилни и пълноценни. Въпреки това, натоварените им графици и постоянните пътувания в крайна сметка ги разделят и двамата слагат край на връзката през 2015 г., но остават приятели.
„Свързахме се чрез хумора, състезателния дух и разбирането“, споделя Линдзи за връзката си с голф легендата.
Кенан Смит – любов в труден момент
След раздялата с Уудс, през 2016 г. Линдзи започва връзка с бившия треньор от Националната лига по американски футбол Кенан Смит. Тя споделя щастието си в социалните мрежи, а във връзката с Кенан Смит Вон намира спокойствие в труден момент – период, белязан от контузии и възстановяване.
Въпреки чувствата, двамата се разделят след година заради различните им професионални пътища.
„Понякога любовта не е достатъчна, когато животът ви води в различни посоки“, коментира за People близък приятел до Вон.
П.К. Субан – годеж, който не води до сватба
Една от най-коментираните ѝ връзки е със звездата на Националната хокейна лига П.K. Субан. Двамата се запознават през 2017 г., а през 2019 г. се сгодяват. Интересна подробност е, че първо хокейната звезда предлага брак с изумруден пръстен, а по-късно и Вон връща жеста, като отправя своето предложения към него за брак.
В края на 2020 г. обаче обявяват раздялата си с уважение и любов:
„Ще останем приятели и винаги ще се уважаваме“, пишат и двамата.
Диего Осорио – любов извън спорта
От 2021 до началото на 2025 г. Линдзи има връзка с Диего Осорио, основател на марка за алкохол. Двамата често са засичани заедно по спортни събития и пътувания, включително Олимпиадата в Париж през 2024 г.
През февруари 2025 г. Линдзи потвърждава, че вече не са заедно.
Разгледайте всички снимки в галерията ни горе>>>
