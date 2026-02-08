Нещо неочаквано и силно драматично се случи в самия старт на Олимпийските игри в Милано. Американската ски легенда Линдзи Вон, спускайки се по трасето, падна буквално метри след старта. Тя остана да лежи неподвижно на пистата, а спасителните екипи веднага се отзоваха – след ясни звуци на болка, предизвикващи вълна от съчувствие сред зрителите.

За 41-годишната Вон, участието в настоящите игри е грандиозно завръщане към спорта – тя реши да се състезава въпреки разкъсаната предна връзка на лявото коляно, получена само преди седмица. Но, както се оказа, мобилизацията и силният дух не успяха да ѝ помогнат.

Вон се оттегли от спорта през 2019 г., но в края на 2024 г. обяви, че подновява кариерата си в ските.

Всичко започва в детството

Едва двегодишна Линдзи се озовава на пистата, подстрекавана от родителите си и най-вече от своя дядо, които я обучават в тънкостите на нелекия спорт. Ваканциите си и всяко свободно време Линдзи прекарва имено по ски пистите – като за целта семейството ѝ често предприема дълги пътувания с автомобил. „Спях на задната седалка, в спален чувал, а майка ми, Линда караше и пригласяше на Ерик Клептън“, споделя ранните си спомени тя пред The New York Times.

И е допълвала, че често са ѝ липсвали „традиционните“ неща от детството – нощувки при приятели, училищни балове, създаване на приятелства по конвенционален начин.

Снимка: Instagram/@lindseyvonn

Успехът, който променя всичко

През 2010 г. Линдзи печели златен медал на Зимните олимпийски игри и изведнъж се оказва в центъра на вниманието по целия свят – не само сред любителите на спорта, а буквално на всички. Изведнъж от тя от усърден и отдаден спортист, се превръща в истинска модна икона и секссимвол.



Интересът към нея е огромен – започва да се снима дори за кориците на списания. Въпреки това, Линдзи е споделяла, че не винаги е имала самочувствие и дори е изпитвала редица съмнения по отношение на тялото си. „Беше ми особено трудно след като спечелих олимпийските игри, защото бях извадена от скиорския си балон и бях поставена сред звездите от шоубизнеса. Бях сред хора, които са с половината на моето тегло. И започнах да се чудя дали трябва да изглеждам като тях“, казвала е тя.

Снимка: Instagram/@lindseyvonn

В крайна сметка Линдзи се научава с времето да приема себе си и тялото си, такова каквото е. И днес дори да се гордее с физиката си – изваяна с цената на много усилия и труд. И продължава, без колебания, да се снима в модни фотосесии и да блести на кориците на престижни списания.

Тя дори разбработва собствена модна марка, която залага на спортни облекла и луксозен лайфстайл, съчетаващи двете ѝ най-големи страсти – ски и мода.

"Истинската красота идва от характера"

Днес Линдзи не се страхува да изказва категорично своето мнение. И с право - с годините тя успя да извоюва и затвърди името си като една от най-влиятелните жени в спорта. Често използва социалните мрежи, за да говори за истинската същност на красотата. И за това колко е важно тя да извира отвътре, а не да идва само с професионалния грим.

Тя е категорична и по отношение на мъжете в живота си. И не се колебае да сложи край на връзките си, ако не се чувства щастлива в тях. През 2022 г. се омъжва за колегата си олимпиец от 2002 г. и бивш състезател от националния отбор на САЩ по ски Томас Вон Бракът им продължава едва четири години – като Линдзи решава да запази фамилия Вон.

Снимка: Getty Images

Най-известната ѝ връзката си с голфъра Тайгър Уудс често попада в заглавията на пресата, макар и отношенията им да продължават две години.

Селдва годеж с хокеиста Пи Кей Сабан, но до брак така и не се стига.

През 2021 г. Вон започва връзка с Диего Осорио, съосновател на текила компания, но и тя приключи през февруари 2025 г.

