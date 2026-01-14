Супермоделът Ирина Шейк бе забелязана на улиците на Ню Йорк, увита в огромен, топъл шал с екстра размер и модерна кройка. Дори през най-студените дни, моделката отново се превърна в моден пример и показа, че винаги може да изглежда стилно и категорично.

Тя се разходи из града, облечена в елегантно кожено яке, докато температурите бяха малко над нулата. Макар улиците да не са заснежени, зимният въздух е достатъчно хладен, за да наложи сериозно наслояване на дрехите. Ирина не е сама, а в компанията на любимото си куче, което също беше добре защитено от студа.

Мода, стил и една майка, която няма търпение да се срещне с дъщеря си

В опит да остане незабелязана, Шейк придържаше огромния шал близо до лицето си, но това не ѝ помогна да избегне вниманието на фотографите. Въпреки дискретния си външен вид, тя отново попада в обектива на папараците, които побързаха да я заснемат.

Малко по-късно, супермоделът Ирина взима дъщеря си Лея, която има от връзката си с актьора Брадли Купър. В интервюта красавицата неведнъж е споделяла, че дъщеря ѝ е нейна най-добра приятелка и двете са изключително близки.

Припомняме, че Купър и Шейк се разделиха през 2019 г., но запазиха добри отношения и често прекарват време заедно с детето им. В момента актьорът има връзка с Джиджи Хадид.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER