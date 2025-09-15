Вероятно мнозина смятат, че популярните личности са далеч от ежедневните ангажименти, обичайни за обикновения човек – свързани с дома и грижите за поколението. Но това съвсем не е така и подобно на всеки, и знаменитостите имат своите емоции и тревоги, свързани с порастването на децата и напускането им на семейното гнездо.

През настоящата година много звезди, сред които Хайди Клум, Тайгър Уудс и Наоми Уотс преживяха един важен семеен момент – изпращането на детето в колеж. Много от тях документираха събитието чрез социалните медии, показвайки колко значимо е за тях случващото се.

Наоми Уотс

Актрисата публикува снимка, на която тя и бившият ѝ съпруг Лив Шрайбър позират до 18-годишния си син Саша и общежитието в колежа в Южна Калифорния. Наоми реагира изключително емоционално на събитието, пишейки към публикацията, че „вече пролива сълзи“.

Тайгър Уудс

Дъщерята на професионалния състезател по голф и бившата му съпруга Елин Нордегрен - Сам, завърши през месец май гимназия във Флорида. И още тогава разкри бъдещите си планове, споделяйки своя снимка в Instagram, на която позира с тениска на Станфордския университет. Явно момичето е решило да следва стъпките на звездния си баща, който също е възпитаник на учебното заведение.

Хайди Клум

Супермоделът публикува селфи от „деня на настаняването в колежа" на синаси Йохан Самуел. На снимката тя позира заедно с баща му – певецът Сийл, както и братът на настоящия колежанин Хенри и сестра му Лени. Въпреки че моделът не уточнява избраното от Йохан училище, в предишни интервюта тя е заявявала, че той се интересува от училището по дизайн „Парсън“, което се намира в Манхатън.

Леброн Джеймс

Синът на американският баскетболист, Брайс избра за своето образование Университета на Аризона. Момчето се записа към баскетболния клуб на учебното заведение още преди завършването си в гимназията – нещо, което баща му прие с огромна радост и силни адмирации.

Тоби Магуайър

Американският актьор и бившата му съпруга Дженифър Майер се събраха отново за церемонията по дипломирането на дъщеря си Руби през юни. Въпреки че тогава бившата двойка не разкри къде най-голямото им дете ще продължи своето образование, впоследствие се появиха редица доказателства, че изборът е Университетът Браун.

Лорън Санчес

Настоящата госпожа Безос отбеляза важен етап в родителството си, след като синът ѝ Евън Уайтсел – от брака ѝ с Патрик Уайтсел, започна първата си година в Университета в Маями. Санчес не скри, че се чувства едновременно „горда, съкрушена и благодарна“. „18 години ранни сутрини, късни закуски и семейни вечери... а сега видях началото на следващата глава в живота му“, написа развълнуваната майка в социалните мрежи.

У нас академична година традиционно започва в края на септември. Нека си припомним историята на най-старото висше учебно заведение - Софийски университет "Свети Климент Охридски":

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK