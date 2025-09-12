След бляскавата си сватба с Джеф Безос през лятото, Лорън Санчес явно не бърза да се раздели с булчинските модни мотиви в стила си. Телевизионната водеща се появи на благотворителната вечеря Caring for Women, с рокля, която спокойно можеше да мине за втора сватбена визия и определено впечатли всички присъстващи на събитието.

Силует „русалка“ и корсет от висша мода

Санчес се появи в зашеметяваща кремава рокля с корсет на Schiaparelli. Моделът, подчертаващ фигурата ѝ, комбинира класически корсет и черен заден панел, който придава съвременно излъчване на иначе традиционната линия. Дългият шлейф и прецизната изработка превърнаха визията ѝ в една от най-обсъжданите за вечерта.

Бляскави аксесоари за завършена шик визия

Тоалетът бе допълнен от диамантено колие и обеци на Samer Halimeh, както и елегантни обувки на Jimmy Choo. Гримът ѝ бе мек и неутрален, а косата - стилизирана в небрежни вълни, които омекотиха цялостната визия.

От подиума към червения килим

Събитието Caring for Women събира водещи личности от модния, филантропския и бизнес елит. Целта е набиране на средства в подкрепа на жени, жертви на домашно насилие и неравенство. Сред гостите тази година присъстваха Франсоа-Анри Пино, Салма Хайек и други лица от глобалната сцена на социална ангажираност.

Следсватбен стил: новата ера на Лорън Санчес Безос

Още от венчавката ѝ с Безос във Венеция през юни, Санчес сякаш се наслаждава на продължението на „медения месец“ - поне в модно отношение. От тоалетите ѝ в бяло, през ефирните рокли и сега с тази кремава визия, Лорън не крие вдъхновението от факта, че е омъжена.

Повече за грандиозната сватба на Безос и Лорън - вижте тук:

