Лорън Санчес Безос призна, че се чувства „горда“, но и „с разбито сърце“, когато изпрати 19-годишния си син Евън Уайтсел в колеж, предаде Page Six.

Бившата журналистка публикува снимка на Евън, който сглобява шкаф за общежитието си, и написа: „18 години ранни утрини, късни нощни закуски и семейни вечери… и ето го, сглобява шкафа за общежитието – нещо малко, но в този момент видях началото на следващата му глава.“

Санчес, която е майка на три деца, придружи поста си с песента „Changes“ на Дейвид Боуи и добави, че е „горда, със сърце, което боли, и благодарна“. Евън ще учи бизнес в Университета на Маями.

Той и 17-годишната му сестра Ела са от брака ѝ с бизнесмена Патрик Уайтсел (2005–2019), а най-големият ѝ син, 24-годишният Нико Гонзалес, е от връзката ѝ с бившата звезда от NFL Тони Гонзалес.

Снимка: https://www.instagram.com

През май Санчес сподели рядка снимка с трите си деца по случай Деня на майката, а през юни всички бяха до нея на сватбата ѝ с Джеф Безос във Венеция, където Нико и Евън я съпроводиха до олтара, а Ела беше шаферка, предават от БГНЕС.

Припомняме, че Джеф и Лорън Безос наскоро се отдадоха на меден месец, изпълнен с множество дестинации и приключения.

Един от най-богатите мъже на Земята и една от най-популярните журналистки вдигнаха "сватбата на века" в края на юни 2025 г. Тържеството, което събра знаменитости от най-висок ранг, предизвика противоречиви реакции в мрежата, а младоженците продължиха да празнуват в продължение на повече от месец!

Кои звезди присъстваха на сватбата на Джеф и Лорън Безос - вижте в следващото видео.

