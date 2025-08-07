Джеф и Лорън Безос се отдадоха на меден месец, изпълнен с множество дестинации и приключения. Един от най-богатите мъже на Земята и една от най-популярните журналистки вдигнаха "сватбата на века" в края на юни 2025 г. Тържеството, което събра знаменитости от най-висок ранг, предизвика противоречиви реакции в мрежата, а младоженците не спират да празнуват!

Двойката е забелязана в няколко различни държави в последния месец, като някои източници твърдят, че те са избрали да обиколят Европа, за да отпразнуват сватбата си.

Дълго пътешествие

След пищните тридневни сватбени празненства във Венеция, на остров Сан Джорджо Маджоре и последвалите събития с около 200 гости като Опра Уинфри, Бил Гейтс, Ким Кардашиян и др., двойката направи първата си спирка от сватбената почивка.

Те тръгнаха от Венеция с трансфер до летище Ничели, откъдето се качиха в „Кору“ - 500-милионната им суперяхта, и отплаваха към Таормина.

Влюбената двойка бе забелязана ръка за ръка при пристигането си и на Френската ривиера в известния хотел Hotel du Cap-Eden-Roc в Кап д’Антиб - емблематично място, известно със звездните си гости и живописни гледки. Повече за почивката им във Франция, прочетете тук:

Къде отседнаха

За престоя си в град Таормина, звездната двойка избра хотел Four Seasons San Domenico Palace. Той е основан през 1374 г. като доминикански манастир, а по-късно, през 19 век, е трансформиран в луксозен хотел с елементи от арт нуво стил. Сред посетителите му са били Оскар Уайлд, Одри Хепбърн, Елизабет Тейлър, София Лорен и дори лидери от Г-7 през 2017 г.

С какво е по-известен - той стана световно популярен като сетинг на втория сезон на хитовата поредица The White Lotus. Хотелът е построен на скала с изглед към Йонийско море и вулкана Етна. Разполага с инфинити басейн, бляскав ресторант, градини, спа и огромни апартаменти — някои над €7 000 или до $20 000 за нощувка, особено Royal Suite с тераса, plunge pool и трапезна част за осем души.

Семейно време

Според публикации, Безос и Санчес възнамеряват да прекарат „семеен меден месец“ — на борда на суперяхтата им и във Four Seasons, заедно с децата от предишните им бракове, наслаждавайки се на лукс и пълна конфиденциалност.

Снимка: Getty Images

Отбиване до Ибиса

Меденият месец продължи и след Сицилия - наскоро новото семейство са били заснети да танцуват заедно в Ибиса на 5 август, наслаждавайки се на океански гледки и дори среща с животинки по време на преход.

Във видео, получено от TMZ, 61-годишният основател на Amazon се вижда как крачи настрани, докато новата му 55-годишна съпруга поклаща бедра, движи ръце и клати глава напред-назад.

Санчес Безос споделя кадри от приключенията на двойката около Ибиса. Тя публикува две видеа от Балеарските острови в сряда, 6 август, и включи видео с нощна гледка към океана, докато на заден план свири клубна музика.

В още кадри, носителката на награда „Еми“ забелязва две планински кози по време на похода им, едната от които се приближава до нея, преди да скочи върху скалистия планински склон.

Впечатление прави и компанията им в една от вечерите навън в Ибиса. Санчес и Безос бяха забелязани на двойна среща на острова, заедно с Леонардо Ди Каприо и половинката му Витория Черети.

Вижте звездите, които пристигнаха във Венеция за бляскавата сватба на Джеф и Лорън Безос, в следващото видео.

