Тайгър Уудс наруши мълчанието си, след като катастрофира с автомобила си във Флорида на 27 март. Стана ясно, че професионалният голфър е „закачил“ товарен камион, в резултат на което автомобилът му се преобръща.

Тайгър е успял сам да излезе от колата, а когато властите пристигнали на мястото, съобщили, че очите му били „зачервени и замъглени“, а поведението му – „вяло и бавно“.

По-късно, при обиск, са открити две бели таблетки в джоба на Тайгър, които са идентифицирани като хидрокодон – силно обезболяващо и силно пристрастяващ опиоид, използван за лечение на тежка хронична болка. Когато го попитали дали приема лекарства с рецепта, той отговорил: „Взимам няколко.“ След което се е оправдал, че е гледал телефона си, когато камионът пред него внезапно намалил – и така се е стигнало до сблъсъка.

Уудс бе задържан след инцидента и освободен малко по-късно същата вечер срещу гаранция. След катастрофата Тайгър се призна за невинен по обвинението за шофиране в нетрезво състояние. на 23 април той ще се яви в съда заедно със адвоката си.

Снимка: БГНЕС

Звездата наруши мълчанието преди ден – след като публикува в социалните мрежи изявление относно инцидента. „Знам и разбирам сериозността на ситуацията, в която се намирам. Оттеглям се за известен период от време, за да потърся лечение и да се съсредоточа върху здравето си. Длъжен съм да отделя нужното време, за да се върна в по-силно и фокусирано състояние – както лично, така и професионално“, написа той.

Поредица от инциденти

Това е четвъртият инцидент, в който Тайгър попада. Първият е през ноември 2009 г., когато разбива автомобила си в пожарен хидрант и дърво – два дни след разкриването на многобройните му изневери по време на брака му със шведския модел Елин Нордегрен.

През май 2017 г. Тайгър е открит заспал зад волана на колата си, а в организма му са открити няколко лекарства по лекарско предписание след операция на гърба. Той се призна за виновен за опасно шофиране и премина специална програма.

През февруари 2021 г. той участва в тежка катастрофа в Калифорния при висока скорост – карал е с над двойно превишение на ограничението. Получава сериозни наранявания, включително на десния крак и глезена.

Преди известно време Тайгър откровено говори за живота с хронична болка, след серията от операции през които преминава през последните години. „Тялото ми не се възстановява така, както когато бях на 24–25 години“, каза той на пресконференция на 24 март. „Това не означава, че не опитвам. И със сигурност няма да спра.“

Още за инцидента - гледайте във видеото:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER