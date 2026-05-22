Една от участничките във втория сезон на „Ергенът“ започна най-важната роля в живота си – тази на майка. Боряна Лекова официално потвърди, че е родила първото си дете, превръщайки 2026-а в година на голяма промяна.

Щастливата новина съобщи самата тя в Инстаграм профила си, където сподели очарователни моменти с новороденото бебе.

"Тази нощ се роди нашият първи син Радослав. Не мога да опиша с думи щастието, което изпитваме прегръщайки детето си. Специални благодарности към целия екип на д-р Иван Вецев, акушерка Руска Димитрива и втора СГБАЛ “Щейново”!", не крие вълнението си тя в социалната мрежа.

"Без тях нямаше да се справя толкова лесно, изключителни професионалисти, благодарение на които почти не усещах болка и родих след пълно разкриите за по-малко от 15 минути. Бебчо се роди 3770 г, 53 см", допълва тя.

"Вече сърцето ми е пълно! Пожелавам на всеки да изпита това щастие!", заявява Боряна.

Впоследствие Лекова повдига завесата над една от най-вълнуващите теми от живота си. Тя организира парти за разкриване на пола на бебето, което очаква. На специалното събитие стана ясно, че щастливата двойка очаква момче.