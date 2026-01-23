Една от участничките във втори сезон на „Ергенът“ е напът да започне най-важната роля в живота си – тази на майка. Боряна Лекова официално потвърди, че очаква първото си дете, превръщайки 2026-а в година на голямата промяна.

Щастливата новина дойде директно от профила на Боряна в Instagram, където тя реши да сложи край на догадките и да сподели радостта си точно в шестмия месец от бременността.

Бъдещата майка публикува серия от кадри, на които позира с пораснало коремче, облечена в елегантна черна рокля и нежни бели ръкавели. На снимките тя сияе до своята половинка.

С краткото, но ясно математическо уравнение „1+1=3“, Боряна разкрива, че двамата с любимия й мъж са готови да посрещнат новия член на семейството си.

„Вълнение, притеснение и много любов изпълват сърцата ни всеки ден“, казва тя.

Боряна не скрива, че пътят към родителството е изпълнен с палитра от емоции. За нея това е не просто новина, а сбъдване на една от най-съкровените мечти.

„Благодарни сме и нямаме търпение да прегърнем нашето първо дете“, споделя тя пред своите последователи.

Кой е мъжът до Боряна Лекова?

Въпреки че Боряна е свикнала с вниманието на камерите, тя избира да пази самоличността на мъжа до себе си далеч от светлините на прожекторите. Двамата са заедно от 2023 г., а през декември 2024 г. отбелязаха своята първа годишнина по изключително романтичен начин — с розови балони и специална торта, скрила под глазурата си тяхна обща снимка. През последната година двойката сподели редица интимни моменти, сред които и приказно пътуване до Атина за 30-ия й рожден ден. А когато навърши 31, за своя специален ден дамата получи огромен розов букет.

„Мислех си, че да си в клуб „30“ е страшно.., НО ето, че днес навършвам 31 години и се чувствам по-щастлива, осъзната и вдъхновена от всякога!“ – пнаписа тогава Боряна в своя Instagram профил.

Какво споделя Боряна в подкаста „Малки разговори“ след участието си в „Ергенът“ вижте ето тук:

