Една от най-дискретните звезди на Холивуд, Ема Уотсън, изглежда е намерила щастието в прегръдките на латиноамерикански магнат. 35-годишната актриса, която винаги е пазила личния си живот далеч от светлините на прожекторите, е заснета на летище, в компанията на мексиканския бизнесмен Гонсало Хевия Байерес.

Ема Уотсън е забелязана да целува милиардера, който е мексикански предприемач.

Двамата са били видени заедно за първи път във френските Алпи в края на 2025 г.

Байерес е милиардер и наследник на известна мексиканска бизнес група.

Двамата са заснети, докато се целуват, малко преди да се отправят към луксозен ресторант за романтична вечеря. Слуховете за връзката им не се раждат заради тези кадри. Според изданието Quién, двамата са забелязани за първи път заедно в края на 2025 г. в престижния френски курорт Куршевел. По-късно двойката е видяна и в Пунта Мита – живописен полуостров на мексиканското тихоокеанско крайбрежие, съобщава People.

Кой е мъжът до Ема Уотсън?

Гонсало Хевия Байерес е наследник на една от най-влиятелните бизнес фамилии в Мексико. Семейството му стои зад конгломерата Grupo Bal, който управлява бизнеси в минното дело, застраховането и търговията на дребно, включително прочутата верига магазини El Palacio de Hierro. Байерес е възпитаник на елитното швейцарско училище Le Rosey и е завършил икономика в Мексико. Към 2026 г. е главен изпълнителен директор на Lok – иновативна компания, специализирана в изкуствения интелект.

Любопитен факт е, че Гонсало има хетерохромия (очи с различен цвят). Преди Ема, той има връзка с мексиканската поп звезда Белинда, която дори му посвети песента „Heterochromia“ през 2025 г.

Защо Ема предпочита мъже извън Холивуд?

В подкаста на Джей Шети, Ема Уотсън споделя своята философия за любовта. Актрисата признава, че за нея е истинско облекчение да излиза с хора, които не са вманиачени по кариерата ѝ.

„За мен е музика за ушите, когато някой ми каже, че не е гледал филмите ми. Така не ми се налага да се боря с проекцията на Ема Уотсън, която е като призрак в стаята“, споделя тя.

Преди връзката си с Байерес, Ема има отношения и с други не по-малко популярни мъже от бизнес сферата.

Брандън Грийн (2021 – 2023)

Това беше една от най-сериозните връзки на Ема през последните години. Брандън е син на британския бизнес магнат сър Питър Грийн. Двамата бяха забелязани за първи път заедно в Лондон през септември 2021 г., а по-късно потвърдиха отношенията си с романтична почивка във Венеция. Връзката им продължи около 18 месеца, като се говореше, че са запознали и родителите си, преди да се разделят в началото на 2023 г.

Лео Робинтън (2019 – 2021)

Лео е американски бизнесмен от Лос Анджелис. Връзката им стана публична, след като бяха заснети да се целуват в Лондон през октомври 2019 г. Лео дори изтри профилите си в социалните мрежи, за да запази личното им пространство.

Брендън Уолъс (2018 – 2019)

Малко след раздялата си с Корд Оувърстрийт, Ема беше забелязана с технологичния изпълнителен директор Брендън Уолъс по време на почивка в Мексико. Връзката им не продължи дълго, но затвърди тенденцията на Ема да избира успешни мъже от бизнес средите, вместо колеги актьори.

Корд Оувърстрийт (2018)

Една от малкото ѝ връзки с човек от шоубизнеса. Актьорът от сериала „Glee“ и Ема излизаха в продължение на около шест месеца през 2018 г. Те бяха заснети да се разхождат хванати за ръце в Лос Анджелис, но източници споделиха, че характерите им са били твърде различни за нещо дълготрайно.

Уилям „Мак“ Найт (2015 – 2017)

Уилям е американски технологичен мениджър. Връзката им продължи близо две години и беше много стабилна. Ема често пътуваше до САЩ, за да бъде с него, но разстоянието и натоварените им графици в крайна сметка доведоха до раздяла през ноември 2017 г.

Матю Джани (2014)

Матю беше студент в Оксфорд и звезда в университетския отбор по ръгби. Връзката им продължи около година, а след раздялата им Ема сподели в интервю, че се е чувствала „ужасно“ и дори е посетила духовно убежище за мълчание, за да превъзмогне емоционалния момент.

Изглежда обаче, че именно с мексиканския предприемач тя е открила хармонията, която досега е търсила.

