След седмици на трепетно очакване и мащабна подготовка, популярната участничка във втори сезон на „Ергенът“ – Боряна Лекова най-после повдига завесата над една от най-вълнуващите теми от живота си. Тя организира парти за разкриване на пола на бебето, което очаква.

Дрескод в бяло и седмици подготовка

Боряна не скри от последователите си, че организацията на събитието й коства доста седмици усилена работа, но крайният резултат е впечатляващ. Концепцията е изцяло в бяло – от декорацията до облеклото на гостите. Самата бъдеща майка сияе в прилепнала по тялото бяла рокля, която подчертава красиво порасналото й коремче.

Градусът на напрежението се покачва с интересна игри за гостите. Една от тях е всеки от присъстващите трябва да напише своето предположение за пола на бебето върху специално табло с листчета.

Какъв е полът на бебето на Боряна?

Снимка: Instagram

Кулминацията на вечерта настъпва, когато Боряна и нейният приятел застават пред голям шкаф с бебешки дрехи. В момента, в който го отварят, от него полетяват стотици сини лентички. Магическият „дъжд“ дава ясен знак на всички присъстващи – щастливата двойка очаква момче.

Припомняме, че Боряна Лекова споделя живота си със своя настоящ партньор от 2023 г. Връзката им преминава през важен етап през декември 2024 г., когато двамата празнуват своята първа годишнина. Макар често да се шегуват в социалните мрежи относно точната дата на началото на техните отношения, стабилността помежду им е неоспорима, тъй като Боряна вече очаква първото си дете от своя любим.

Боряна Лекова след участието си в романтичното риалити със специално интервю за Ladyzone.bg:

