Една от най-разпознаваемите благотворителни инициативи в България – #steniskanabala, стартира 13-ия си сезон. Кампанията продължава своята мисия да подкрепя абитуриенти без родителска грижа по пътя им към висшето образование.

Тази година организаторите обаче променят формулата – този път залагат на множество лимитирани дизайни вместо на една обща визия. „Много тениски. Една кауза“, е ясното послание.

Така, през 2026 каузата „взима на заем“ лимитирани дизайни, създадени от популярни личности, артисти и брандове. Идеята е всеки дизайн да има своята отличителна идентичност. Сред първите участници са Графа, Деси Слава и група Остава.

И Веселин Маринов!

Любимият на поколения изпълнител още веднъж показа, че има огромно сърце. Без колебание той прегърна каузата – помагайки по този начин на бъдещ студент без родител да започне спокойно първата си година в университета.

Самият певец се включи в социалните мрежи, за да остави призив към многобройните си последователи. Той засне кратко видео, в което позира, облечен в тениска със собствения му лик.

„Имам удоволствието да участвам в тази инициатива. Неземният ми образ е изписан на тази тениска и благодарение на тези, които ще си купите, ще помогнем на много деца', пише Веско Маринов към кадрите.

И завършва с усмивка и коментар към тениската: „Не е лоша!“.

Така че, нека забравим за лятната жълта рокля - тази година абсолютният хит е тениската на Веселин Маринов, призовават хората зад благородната кауза.

И допълват важното: „Всяка стотинка от тези тениски влиза директно във фонд за стипендии, който ще помогне през първата университетска година на студенти без родители, за да им осигури по-спокоен старт. Облечи доброто и пей с пълно гърло за каузата!"

