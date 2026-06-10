Дженифър Гарнър смята, че бившият ѝ съпруг Бен Афлек не бива да бърза с нова романтична връзка след края на брака му с Дженифър Лопес. Според източници, близки до актьорите, Гарнър вярва, че в момента за него е по-важно да се съсредоточи върху себе си, семейството и професионалните си ангажименти.

Дженифър смята, че Афлек има нужда от време

Според информацията, публикувана от американските медии, Дженифър Гарнър не се опитва да контролира решенията на Бен Афлек, но е на мнение, че след поредната публична раздяла би било добре за него да остане извън света на романтичните отношения. Тя смята, че актьорът се намира в добро емоционално състояние и трябва да използва това време, за да обърне внимание на личното си развитие и на децата си.

Близки отношения след развода

Гарнър и Афлек, които бяха женени в продължение на десет години и имат три деца заедно, поддържат близки отношения и продължават да работят успешно като родители след раздялата си. През последните месеци двамата често са били забелязвани заедно по семейни поводи, което според близки до тях хора е резултат от доброто им партньорство в отглеждането на децата.

Какво мисли Бен Афлек

Самият Бен Афлек не изключва напълно възможността за нова връзка в бъдеще, но според източници в момента не е фокусиран върху любовния си живот. Актьорът е зает с професионални проекти и семейни ангажименти, а предложенията на приятели да го запознаят с нови потенциални партньорки засега не предизвикват особен интерес у него.

Краят на брака с Дженифър Лопес

Бен Афлек и Дженифър Лопес възобновиха връзката си през 2021 г., близо две десетилетия след първия си годеж. Двамата сключиха брак през 2022 г., но отношенията им приключиха след раздяла през 2024 г. Последвалият развод окончателно сложи край на една от най-обсъжданите холивудски любовни истории.

Фокус върху семейството

Според хора от близкото обкръжение на актьора, основният приоритет на Афлек в момента са неговите деца и кариерата му. Именно поради тази причина Дженифър Гарнър смята, че той няма нужда да влиза в нова сериозна връзка веднага след края на брака си с Лопес.