Какъв щедър жест! Бен Афлек направи невероятен подарък на бившата си съпруга Дженифър Лопес. Твърди се, че холивудската звезда ѝ е подарил целия си дял от съвместната им луксозна вила, на стойност около 60 милиона долара (51 милиона евро), пише Bild.

Според документи, получени от американския уебсайт TMZ, споразумението за развод впоследствие е било изменено. То се отнася до „прехвърляне на собственост между съпрузи“. Твърди се, че Афлек е прехвърлил целия си дял от вилата на Лопес без никакво финансово обезщетение.

От любовно гнездо до имот на раздялата

Афлек и Лопес закупиха къщата в Бевърли Хилс през юни 2023 г., като според съобщенията са платили в брой. Имотът, разположен върху земя от приблизително 3500 квадратни метра, предлага 12 спални, 24 бани и голям басейн.

Но бившето любовно гнездо бързо се превърна в проблем. Само година по-късно къщата беше обявена за продажба на фона на слухове за раздяла. Официално по това време беше казано, че вилата е „твърде голяма“ за Лопес, докато Афлек се твърди, че никога не се е чувствал истински комфортно там. Малко след това, през август 2024 г., Лопес подаде молба за развод.

Нови къщи, нов живот

По време на раздялата Афлек предприе действия: През лятото той купи собствена вила в Пасифик Палисейдс за 20,5 милиона долара (за приблизително 17,5 милиона евро), главно за да бъде по-близо до децата си Вайълет (20), Серафина (17) и Самюъл (14), които има с бившата си съпруга, актрисата Дженифър Гарнър. Лопес също се преориентира. През март 2025 г. тя придоби собствен имот в Лос Анджелис за около 18 милиона долара (15,3 милиона евро), където живее с близнаците си Макс и Еме (18).

Споделеният луксозен имот дълго време беше проблем. Въпреки че бившата двойка искаше да го продаде, те не можаха да намерят купувач. Причината: трудният пазар на недвижими имоти в луксозния сегмент. Запознати съобщават, че Афлек и Лопес са намалили цената, но в крайна сметка са решили да свалят къщата от пазара отново – за да избегнат загуба. „Бизнес решение“, което са взели заедно.

Сега бъдещето на мегавилата очевидно е изцяло в ръцете на Лопес. И тя изглежда повече от доволна от новия си живот. В скорошно телевизионно интервю певицата възкликна: „За първи път в живота си се чувствам свободна – сама. И това е наистина хубаво.“ За нея това е наистина луксозен финал!