Пълнолунието в Скорпион (Цветна Луна) ни очаква на 1 май на 11-ия градус на този воден знак и ще окаже силно влияние върху Скорпиони, Лъвове, Телци и Водолеи. Това явление носи силна емоционална вълна, задълбочава интуицията и изважда на повърхността онова, което отдавна е било потискано.

Ето как ще ни се отрази:

Завършване и регенерация

Това е фазата, в която се изправяме пред собствените си страхове и вътрешни трансформации, така че мнозина ще изпитат интензивни промени в настроението, но също така и нуждата да разчупят стари модели, които вече не ни служат.

Снимка: EPA

Енергията на Скорпион не позволява повърхностност, всичко отива до същината, независимо дали става въпрос за взаимоотношения, истини, които избягваме, или лични катаклизми.

Ето защо това пълнолуние често носи завършвания, но и регенерация, защото с всяко освобождаване идва пространство за нещо ново.

Цветна луна

Майското пълнолуние се нарича „Цветна луна“, защото така са го наричали северноамериканските местни племена, наблюдавайки природата около себе си. През май природата достига своя връх, поляните и горите са пълни с цветя, затова Луната, която осветява този период, е кръстена на разцвета на живота и красотата.

Това име носи символика на растеж, плодородие и обновление, но в комбинация със Скорпион то придобива по-дълбоко измерение, не само външен разцвет, но и вътрешен, чрез трансформация и емоционално освобождаване, което води до личен разцвет.