Двайсет и петият рожден ден е онова вълшебно време, в което младостта среща новата увереност. Точно такава бе атмосферата на празника на чаровната Цвети, която сподели с последователите си детайли от своето „магично“ парти.

Роклята

Силен акцент за партито беше зашеметяващата рокля на рожденичката. Изборът на Цвети падна върху модел от Reina Store - дълга nude рокля с множество камъни, която подчертава силуета. Роклята е с цена 332 евро.

Аутфити на същата марка често избират и други момичета от "Ергенът", като например Кристина Пламенова.

На рождения си ден Цвети избра да е с пусната коса, на леки вълни.

Празникът бе белязан и от внимание към детайла и гостите. Всеки от тях получи подаръчно пликче със специални козметични подаръци. Това е една от водещите тенденции при модерните партита – малки жестове на благодарност към тези, които споделят празника ти.

Тортата

Нищо не казва „Честит рожден ден“ по-добре от впечатляваща торта. Дизайнът и вкусът на сладкото изкушение бяха поверени на майсторите от Brimeks Cakes. Тук визията беше доста изчистена - изцяло бяла торта, с множество тънки полумесеци. Колоритната участничка в "Ергенът" забоде на тортата сребристи свещи.

Кой присъства на партито?

След излизането си от "Ергенът" Цвети Велева продължава да поддържа добри отношения с някои от настоящите участнички, а също и с такива от предишни сезони. На партито беше поканила Гориция, Бетина и Доника.

Цветелина Велева даде заявка, че влиза в „Ергенът“ за Кристиян, Стоян и Марин. Въпреки това, отношенията ѝ с нито един от тях не потръгнаха, както тя очакваше. Когато гласът на миналото се обади, тя реши да отговори. Цвети напусна "Ергенът", защото осъзна, че все още е влюбена в предишен свой партньор.

Цветелина има син на четири години и смята, че бъдещият ѝ мъж задължително трябва да го приема като свое дете. Не иска до себе си някой „лигльо“ или т.нар. „мамини синчета“. Търси истински партньор, с когото да се вдъхновяват и мотивират заедно. Но дали е открила всички качества, които търси, в сегашния си партньор - вижте във видеото най-горе.

След напускането на Шри Ланка сподели, че е качила 6 килограма, най-вече заради някои вкусни изкушения. За да свали излишното, започва хранене по Зоната - 4-5 пъти на ден, без да гладува и без да тормози тярото си. С балансирано хранене - протеин, въглехидрат и мазнина, плюс и тренировки. И преди, Велева е казвала, че този метод работи чудесно за нея и така е успяла да свали килограми след раждането.

Защо първата й работа е готвач студена кухня и за какво харчи парите си - вижте във видеото.