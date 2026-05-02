Ако преди няколко години ни бяха казали, че ще видим „половин обувка“ на модния подиум, вероятно щяхме да заложим на Balenciaga. Марката, която превърна грозното в новото готино, нямаше да ни изненада. Но не - този път шокът идва не от кой да е, а от Chanel.

Модната къща Chanel представи своята колекция „Cruise“ 2027 в Биариц, Франция, а сред тоалетите, вдъхновени от морската естетика и стилистичните особености на 20-те години на миналия век, един детайл открадна цялото внимание: сандали, които оставят почти целия крак открит и покриват само петата, с кашки, завързани около глезена.

Креативният директор на модната къща, Матю Блейзи, призна, че дори екипът му не е бил напълно сигурен в идеята в началото.

Интернет бързо се раздел: тези, които аплодираха смелостта на дизайнера, и тези, които се чудеха дали луксозната мода вече съвсем е прекрачила границата.

Коментарите бяха цветни:

„Къде е останалата част от обувката? Объркан съм.“

„Индикатор за рецесия: половин обувка Chanel.“

„По-добре ходете боси.“

„Никой: Как можем да направим дамските обувки още по-неудобни и непрактични? Chanel: Дръжте ми бирата.“

Имаше и по-леки реакции. Редактор на списание Vogue пък каза: „Забавна идея. Блейзи не се опитва да убеди никого, че е практичен: понякога фантазията е цялата идея.“

Чуждестранни инфлуенсъри се включиха в тенденцията, но с проекти „Направи си сам“: някои завързаха връзки около глезените си и използваха картон за петите си.

Междувременно, други са определили дизайна като „странен“ или „зловещ“, докато поддръжниците го наричат ​​„боса мода“ - крайна форма на минимализъм, изведена на ниво изкуство.